تنظيم القاعدة يعدم ضابط بحراسة الرئيس هادي عقب اختطافه بساعات(صورة)

اعدم تنظيم القاعدة ضابطا بقوات حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي عقب ساعات على اختطافه صباح يوم الاحد.

وعثر مواطنون عند الساعة الـ 10:30 من مساء يوم الاحد على جثة الضابط عبدالله حسين الخضر الاسرائيلي مرمية بالقرب من مفرق طريق تؤدي الى منزل الرئيس هادي بمديرية الوضيع بأبين ,وقال المواطنون ان جثة الضابط بدت عليها اثار اطلاق نار .

واختطفت عناصر من تنظيم القاعدة صباح يوم الاحد احد القيادات الأمنية في حراسة الرئيس عبدربه منصور هادي .

وقالت مصادر محلية في أمعين ان عناصر من التنظيم نصبوا نقطة تفتيش بالقرب من مدينة الخديرة بلودر حيث اعترضوا سيارة كان يقودها احد القيادات في لواء الحماية الرئاسية وهو العقيد عبدالله الخضر حسين وقاموا باختطافه

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