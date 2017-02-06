هادي وسمو وولي ولي العهد السعودي يبحثان تطورات الأوضاع اليمنية

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته بالرياض مساء أمس.

وفي بداية الاستقبال، حمّل الرئيس اليمني سمو ولي ولي العهد السعودي شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعمه الحكومة والشعب اليمني، والجهود التي تبذلها السعودية ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.

كما تسلم سمو ولي ولي العهد السعودي خلال الاستقبال رسالة لخادم الحرمين الشريفين من الرئيس اليمني.

حضر الاستقبال، خالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، واللواء ركن أحمد عسيري المستشار العسكري لوزير الدفاع.

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