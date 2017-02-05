وصول جثمان عسكري إماراتي استشهد في اليمن لمطار البطين في أبوظبي

وصل إلى مطار البطين الخاص في أبوظبي صباح اليوم الأحد، جثمان الشهيد البطل الوكيل راشد علي محمد الظهوري، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي.

وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة، باستقبال جثمان الشهيد حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الاماراتية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت مساء أمس السبت الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه، خلال أدائه لواجبه الوطني في عملية "إعادة الأمل"، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

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