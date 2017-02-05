الحكومة تخفض الرسوم الجمركية في ميناء #عدن

قررت الحكومة اليمنية تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن بنسبة 50 % وفقا لمصادر حكومية.

وأكد رئيس الحكومة احمد بن دغر في مذكرة الى وزيري المالية والنقل ، على تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن وبهدف تنشيط الميناء تجاريا.

ان الحكومة اقرت تخفيض الرسوم الجمركية على السفن التجارية الواصلة الى ميناء عدن بنسبة 50 بالمائة، وابلغت القطاع التجاري بالقرار.

واوضحت مصادر حكومية أن عدد من السفن التي خضعت للتفتيش في جيبوتي من قبل فريق الأمم المتحدة وكانت متوجهة إلى ميناء الحديدة حولت مسارها إلى ميناء عدن.

وتخضع جميع السفن القادمة إلى الميناء للتفتيش المسبق وفقا للآلية التي وضعتها لجنة التحقيق والتفتيش الأممية الخاصة باليمن UNVIM.

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