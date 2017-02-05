منذ دقيقه
‘‘تقرير‘‘ ملامح السياسة الأمريكية القادمة في اليمن : هل ستعود حدود ما قبل 1990م ؟
  بالرغم من أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لم يركز في حملته الانتخابية على اليمن ، سوى بعض التصريحات التي أطلقها بخصوص الحرب ، وأكد فيها على بلاده أن تكون بعيدة عن الصراع في اليمن - بوصفه لا يمثل خطراً مباشراً عليها -  غير أن ساحة اليمن شكلت فيما يبدو أولى لمحات
منذ 13 دقيقه
الحكومة تخفض الرسوم الجمركية في ميناء #عدن
  قررت الحكومة اليمنية تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن بنسبة 50 % وفقا لمصادر حكومية. وأكد رئيس الحكومة احمد بن دغر في مذكرة الى وزيري المالية والنقل ، على تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن وبهدف تنشيط الميناء تجاريا.   ان الحكومة اقرت تخفيض الرسوم الجمركية على السفن
منذ 17 دقيقه
القاعدة تختطف ضابط كبير في حراسة الرئيس اليمني
  قالت مصادر أمنية يمنية، الأحد، إن عنصرا من حراس الرئيس عبدربه منصور هادي، جرى اختطافه، من قبل مسلحي القاعدة في أطراف مدينة لودر بمحافظة أبين عندما كان في طريقه نحو مدينة عدن. وأكدت المصادر أن مسلحي القاعدة اعترضوا سيارة العقيد عبدالله الخضر وقاموا بإنزاله من السيارة،
منذ 6 ساعات و 39 دقيقه
‘‘لودر‘‘ الأبينية.. ‘‘شوكة قاتلة‘‘ في حلق ‘‘القاعدة‘‘
  أعلنت مصادر أمنية يمنية، السبت، أن 13 مسلحاً من تنظيم القاعدة قُتلوا في مواجهات مع سكان محليين من مدينة لودر كبرى مديريات المنطقة الوسطى بمحافظة أبين. وسبقت الاشتباكات محاولة مسلحين ينتمون للتنظيم المتطرف الدخول إلى مقار حكومية، والعبور من وسط المدينة باتجاه مناطق
منذ 6 ساعات و 45 دقيقه
محافظ عدن يكرم بعثة الهلال الأحمر السوداني الطبية الخاصة بعلاج جرحى الحرب
  كرم محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي عصر اليوم رئيس وأعضاء البعثة الطبية التابعة للهلال الأحمر السوداني والتي وصلت الى العاصمة قبل شهرين لمعالجة جرحى الحرب  بطلب من المحافظ ومركز الملك سلمان . وفي مستهل لقاء التكريم تحدث اللواء الزبيدي الى فريق البعثة مشيداً
الرئيسية اخبار المحافظات الحكومة تخفض الرسوم الجمركية في ميناء #عدن
اخبار المحافظات

الحكومة تخفض الرسوم الجمركية في ميناء #عدن

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 05 فبراير 2017 04:53 مساءً

 

قررت الحكومة اليمنية تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن بنسبة 50 % وفقا لمصادر حكومية.

وأكد رئيس الحكومة احمد بن دغر في مذكرة الى وزيري المالية والنقل ، على تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن وبهدف تنشيط الميناء تجاريا.

 

ان الحكومة اقرت تخفيض الرسوم الجمركية على السفن التجارية الواصلة الى ميناء عدن بنسبة 50 بالمائة، وابلغت القطاع التجاري بالقرار.

واوضحت مصادر حكومية أن عدد من السفن التي خضعت للتفتيش في جيبوتي من قبل فريق الأمم المتحدة وكانت متوجهة إلى ميناء الحديدة حولت مسارها إلى ميناء عدن.

 

وتخضع جميع السفن القادمة إلى الميناء للتفتيش المسبق وفقا للآلية التي وضعتها لجنة التحقيق والتفتيش الأممية الخاصة باليمن UNVIM.

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة