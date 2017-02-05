القاعدة تختطف ضابط كبير في حراسة الرئيس اليمني

قالت مصادر أمنية يمنية، الأحد، إن عنصرا من حراس الرئيس عبدربه منصور هادي، جرى اختطافه، من قبل مسلحي القاعدة في أطراف مدينة لودر بمحافظة أبين عندما كان في طريقه نحو مدينة عدن.

وأكدت المصادر أن مسلحي القاعدة اعترضوا سيارة العقيد عبدالله الخضر وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة.

وتشهد مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، توترا بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.

في غضون ذلك، دفعت الحكومة والتحالف العربي بتعزيزات جديدة إلى شقرة على أن تتجه الى لودر كي تتصدى لعناصر القاعدة الذين يسعون للسيطرة على مدن محافظة أبين.

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