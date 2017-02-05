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محافظ عدن يكرم بعثة الهلال الأحمر السوداني الطبية الخاصة بعلاج جرحى الحرب

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 05 فبراير 2017 10:21 صباحاً

 

كرم محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي عصر اليوم رئيس وأعضاء البعثة الطبية التابعة للهلال الأحمر السوداني والتي وصلت الى العاصمة قبل شهرين لمعالجة جرحى الحرب  بطلب من المحافظ ومركز الملك سلمان .

وفي مستهل لقاء التكريم تحدث اللواء الزبيدي الى فريق البعثة مشيداً بدورهم الاخوي والإنساني وجهودهم الجبارة التي بذلوها في سبيل العناية بالجرحى ومعالجتهم مؤكداً وقوف قيادة العاصمة الى جانب البعثة واستعداده شخصياً تقديم كل مايلزم وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل البعثة السودانية.

من جانبه رئيس البعثة الدكتور مرتضى عبر عن شكره لما لقوه من حسن الاستضافة معرباُ عن تقديره لوقوف المحافظ الى جانب البعثة , منوهاً  الى ان هناك بعض الأمور التي تحتاج تدخل الحكومة لتوفير بعض المعدات الطبية التي لا تتوفر في مستشفى الجمورية , كما أشاد بالدور الايجابي الذي يقوم به مكتب الصحة العامة والسكان في العاصمة ممثلاً بمدير المكتب الدكتور عبدالناصر الوالي .

 

الدكتور عبدالناصر الولي مدير مكتب الصحة بالعاصمة بين ان البعثة أنجزت ما يقارب 2000 حالة معاينة الى جانب العلميات الجراحية .

وقال ان البعثة خلال تواجدها على فرز قوائم الجرحى حسب الحاجة للتدخل الطبي والجراحي ,مؤكداً ان عدم توفر بعض الاجهزة الطبية شكل عائقاً في طريق عمل البعثة وسيتم تداركه في الفترة القادمة التي ستمتد لشهر حسب قوله.

وفي ختام اللقاء كرم المحافظ الزبيدي رئيس وأعضاء البعثة بعدد من الشهادات التي قال إنها تأتي تعبيراً عن صادق الحب والتقدير الذي يكنه للأشقاء السودانيين وتكريما لجهودهم الإنسانية ووقوفهم الى جانب أشقائهم.

 

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