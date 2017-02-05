منذ
‘‘لودر‘‘ الأبينية.. ‘‘شوكة قاتلة‘‘ في حلق ‘‘القاعدة‘‘
  أعلنت مصادر أمنية يمنية، السبت، أن 13 مسلحاً من تنظيم القاعدة قُتلوا في مواجهات مع سكان محليين من مدينة لودر كبرى مديريات المنطقة الوسطى بمحافظة أبين. وسبقت الاشتباكات محاولة مسلحين ينتمون للتنظيم المتطرف الدخول إلى مقار حكومية، والعبور من وسط المدينة باتجاه مناطق
منذ 6 دقائق
محافظ عدن يكرم بعثة الهلال الأحمر السوداني الطبية الخاصة بعلاج جرحى الحرب
  كرم محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي عصر اليوم رئيس وأعضاء البعثة الطبية التابعة للهلال الأحمر السوداني والتي وصلت الى العاصمة قبل شهرين لمعالجة جرحى الحرب  بطلب من المحافظ ومركز الملك سلمان . وفي مستهل لقاء التكريم تحدث اللواء الزبيدي الى فريق البعثة مشيداً
منذ 9 دقائق
الامارات تواصل تأهيل مستشفى خليفة وسوق الاسماك
  تفقد محافظ أرخبيل سقطرى اللواء سالم عبد الله السقطري اليوم مشروع التوسعة الثانية لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المحافظة بدعم مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الانسانية. و تتمثل التوسعة الثانية في أنشاء العيادات الخارجية و سكن الاطباء وعدد من المرافق
منذ 12 دقيقه
قيادي في المقاومة الجنوبية يعلن عن بدء حملة شعبية ضد عناصر القاعدة في لودر
  اعلن القائد علي الذيب ابومشعل القيادي في المقاومة الجنوبية وقائد شرطة البساتين قائد الحملة الامنية بالمحفد عن بدء حملة لدعم ابناء مديرية لودر بمحافظة ابين الذين يدافعون عن مديريتهم من العناصر الإرهابية بعد ان تجاهلتهم الجهات الرسمية ولم تمدهم بالمال والذخائر
منذ 14 دقيقه
قوات التحالف تقوم باجلاء جرحى معارك المخا إلى الخارج (صور)
  وصلت الى عدن فجر اليوم الجمعة طائرة تابعة لقوات التحالف العربي لاجلاء جرحى المعارك الذين سقطوا خلال الأيام الماضية في جبهة المخا.   وغادر في الرحلة 26 جريح من العاصمة عدن الى مستشفيات الخارج بطائرة تابعة للتحالف العربي ومن بين الجرحى معاذ الميسري الذي تعرض لإصابة
الرئيسية اخبار المحافظات الامارات تواصل تأهيل مستشفى خليفة وسوق الاسماك
اخبار المحافظات

الامارات تواصل تأهيل مستشفى خليفة وسوق الاسماك

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - سقطرى
الأحد 05 فبراير 2017 10:18 صباحاً

 

تفقد محافظ أرخبيل سقطرى اللواء سالم عبد الله السقطري اليوم مشروع التوسعة الثانية لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المحافظة بدعم مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الانسانية.

و تتمثل التوسعة الثانية في أنشاء العيادات الخارجية و سكن الاطباء وعدد من المرافق الاخرى التابعة للمستشفى.

 

وخلال الزيارة طاف المحافظ السقطري على مكونات المشروع ،وحث خلالها الشركة المنفذة للمشروع على سرعة الانجاز لأهمية المشروع في فتح مرافق طبية إضافية وتوسيع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المستشفى باعتباره المستشفى الوحيد في المحافظة.

 

الى ذلك زار المحافظ السقطري مركز الانزال السمكي بمدينة حديبو، واطلع خلالها على الجدار المانع من دخول مياه البحر اثناء الهيجان للمركز و صالات الحراج الذي تضرر خلال اعصاري "تشابالا" و "ميج" اللذين ضربا المحافظة في الفترة الماضية.

وناقش المحافظ السقطري مع المقاول السحولي سرعة البداء في تأهيل الجدار لحجز المياه من دخول لصالات الحراج و الحفاظ على الانزال بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة..مثمناً الدعم التي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة للمحافظة و تفعيل الكثير من القطاعات الحيوية و الخدمية التي ساهمت بشكل كبير في تقديم الخدمات الاساسية للسكان في الأرخبيل.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة