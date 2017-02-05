الامارات تواصل تأهيل مستشفى خليفة وسوق الاسماك

تفقد محافظ أرخبيل سقطرى اللواء سالم عبد الله السقطري اليوم مشروع التوسعة الثانية لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المحافظة بدعم مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الانسانية.

و تتمثل التوسعة الثانية في أنشاء العيادات الخارجية و سكن الاطباء وعدد من المرافق الاخرى التابعة للمستشفى.

وخلال الزيارة طاف المحافظ السقطري على مكونات المشروع ،وحث خلالها الشركة المنفذة للمشروع على سرعة الانجاز لأهمية المشروع في فتح مرافق طبية إضافية وتوسيع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المستشفى باعتباره المستشفى الوحيد في المحافظة.

الى ذلك زار المحافظ السقطري مركز الانزال السمكي بمدينة حديبو، واطلع خلالها على الجدار المانع من دخول مياه البحر اثناء الهيجان للمركز و صالات الحراج الذي تضرر خلال اعصاري "تشابالا" و "ميج" اللذين ضربا المحافظة في الفترة الماضية.

وناقش المحافظ السقطري مع المقاول السحولي سرعة البداء في تأهيل الجدار لحجز المياه من دخول لصالات الحراج و الحفاظ على الانزال بدعم من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة..مثمناً الدعم التي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة للمحافظة و تفعيل الكثير من القطاعات الحيوية و الخدمية التي ساهمت بشكل كبير في تقديم الخدمات الاساسية للسكان في الأرخبيل.

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