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اخبار المحافظات

قوات التحالف تقوم باجلاء جرحى معارك المخا إلى الخارج (صور)

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 05 فبراير 2017 10:14 صباحاً

 

وصلت الى عدن فجر اليوم الجمعة طائرة تابعة لقوات التحالف العربي لاجلاء جرحى المعارك الذين سقطوا خلال الأيام الماضية في جبهة المخا.

 

وغادر في الرحلة 26 جريح من العاصمة عدن الى مستشفيات الخارج بطائرة تابعة للتحالف العربي ومن بين الجرحى معاذ الميسري الذي تعرض لإصابة بصاروخ حراري اخترق جسده وسكن فخذه الأيمن.

 

وحسب تصريح للقيادي ابو زرعة المحرمي ان طائره تابعه للتحالف العربي  أقلت 26 جريح حالتهم  استدعت سرعة تسفيرهم  لتلقي العلاج في الخارج.

وأكد المحرمي ان دفعة قادمة يتم الترتيب لتسفيرها للخارج

وثمن ابو زرعه دور قوات التحالف العربي في جبهات القتال وفي الدعم اللوجستي وبالتحديد الإهتمام بالجرحى.

 

وحسب  مصدر طبي أنه خلال الأيام التي وصل فيها الجرحى الى مستشفيات  عدن اجريت لهم  اسعافات اولية وعمليات جراحية ولكن خطورة إصابات البعض استدعت تسفيرهم للخارج.

وأشار المصدر إن جهودا جبارة بذلت من قبل القيادة التحالف العربي في عدن لتسفير الجرحى تكللت بالنجاح بتسفير عدد من الجرحى خلال الأسابيع الماضية.

 

ومن جانبهم اسر الاسرى عبروا عن شكرهم  وتقديرهم للتحالف العربي جراء هذه اللفتة التي اتت في وقت الجرحى كانوا بحاجه ماسه للسفر بهم قبل فوات الآوان وهذا ما بادرت به دول التحالف العربي .

 

*- محمد مساعد صالح

 

 

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