قائد الحزام الامني بالمديرية : ‘‘لودر‘‘ عصية برجالها ونطالب الجهات الامنية مدنا بالدعم
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شبوه برس - خاص - ابين لودر
الأحد 05 فبراير 2017 09:59 صباحاً
قال القائد الخضر حمصان العوذلي قائد الحزام الامني في مديرية لودر بمحافظة ابين ان مديرية لودر عصية برجالها الاشاوس ولن يفرطوا فيها مهما بلغت التضحيات.
واضاف القائد العوذلي في تصريح صحفي له ثقتي كبيرة في ابناء مديرية لودر الذين شهد لهم الماضي والحاضر على حد تعبيرة.
وطالب القائد العوذلي الجهات المعنية و الامنية ممثلة بحكومة الشرعية ووزارة داخليتها وقيادة الحزام الامني بمحافظة ابين دعم الحزام الامني بمديرية لودر بكل انواع الدعم ليتمكن افراد الحزام من تثبيت الامن في المديرية.
واختتم القائد العوذلي بضرورة التفات الجهات المعنية للوضع الامني بمديرية لودر .
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