اللواء عيدروس الزُبيدي يبعث برقية عزاء للسفير الدكتور علي حسن الاحمدي بوفاة ابن اخيه حسان صالح حسن الاحمدي
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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 05 فبراير 2017 09:57 صباحاً
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ الدكتور علي حسن الاحمدي سفيربلادنا لدى مملكة البحرين الشقيقة
وإخوانه وكافة أسرة ال الاحمدي
ببالغ الحزن وعميق الاسى تلقينا نبأ وفاة ابنكم المغفور له بإذن الله تعالى /حسان صالح حسن الاحمدي بحادث سير مؤلم صباح اليوم السبت وبهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم بأصدق التعازي والمواساة باسمي شخصيا وباسم السلطة المحلية بالعاصمة عدن سائلين المولى عز وجل إن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يلهمكم الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون
اللواء/عيدروس الزبيدي
. محافظ العاصمة عدن
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