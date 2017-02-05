اللواء عيدروس الزُبيدي يبعث برقية عزاء للسفير الدكتور علي حسن الاحمدي بوفاة ابن اخيه حسان صالح حسن الاحمدي

‘‘لودر‘‘ الأبينية.. ‘‘شوكة قاتلة‘‘ في حلق ‘‘القاعدة‘‘ أعلنت مصادر أمنية يمنية، السبت، أن 13 مسلحاً من تنظيم القاعدة قُتلوا في مواجهات مع سكان محليين من مدينة لودر كبرى مديريات المنطقة الوسطى بمحافظة أبين. وسبقت الاشتباكات محاولة مسلحين ينتمون للتنظيم المتطرف الدخول إلى مقار حكومية، والعبور من وسط المدينة باتجاه مناطق

محافظ عدن يكرم بعثة الهلال الأحمر السوداني الطبية الخاصة بعلاج جرحى الحرب كرم محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي عصر اليوم رئيس وأعضاء البعثة الطبية التابعة للهلال الأحمر السوداني والتي وصلت الى العاصمة قبل شهرين لمعالجة جرحى الحرب بطلب من المحافظ ومركز الملك سلمان . وفي مستهل لقاء التكريم تحدث اللواء الزبيدي الى فريق البعثة مشيداً

الامارات تواصل تأهيل مستشفى خليفة وسوق الاسماك تفقد محافظ أرخبيل سقطرى اللواء سالم عبد الله السقطري اليوم مشروع التوسعة الثانية لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المحافظة بدعم مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الانسانية. و تتمثل التوسعة الثانية في أنشاء العيادات الخارجية و سكن الاطباء وعدد من المرافق

قيادي في المقاومة الجنوبية يعلن عن بدء حملة شعبية ضد عناصر القاعدة في لودر اعلن القائد علي الذيب ابومشعل القيادي في المقاومة الجنوبية وقائد شرطة البساتين قائد الحملة الامنية بالمحفد عن بدء حملة لدعم ابناء مديرية لودر بمحافظة ابين الذين يدافعون عن مديريتهم من العناصر الإرهابية بعد ان تجاهلتهم الجهات الرسمية ولم تمدهم بالمال والذخائر