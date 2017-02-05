قائد محور تعز يصدر توجيهات مثيرة للشكوك تتعلق بانسحاب قوات من موقع استراتيجي وتسليمه للحوثيين

أكدت مصادر عسكرية بتعز، أن قائد اللواء 35مدرع العميد عدنان الحمادي اعتقل نحو 26جندي من اللواء 17 ،على خلفية انسحابهم من موقع الكدحة الاستراتيجي، جنوب غربي تعز، وتسليمه للحوثيين.

ووفقاً للمصادر فقد احال العميد الحمادي الافراد للتحقيق، واطلق سراحهم واعاد اليهم اسلحتهم بتوجيهات من قائد المحور العميد خالد فاضل، الموالي للإخوان المسلمين.

واعتبر المصدر أن توجيهات قائد محور تعز تثير الشكوك حول الانسحابات المتعمدة من منطقة استراتيجية وعدم السماح بالتحقيق مع القوات المنسحبة والتوجيه بإعادتها للجبهة.

وسيطرت قوات الحوثيين، الخميس الماضي، على منطقة الكدحة التي تصل عدد من المديريات الجنوبية لتعز، إضافة إلى سيطرتهم على جبل الراوي الاستراتيجي الذي يقع بين مديرية المعافر والوازعية.

وتحاول القوات الموالية للحوثيين تعويض الجغرافيا التي خسرتها بالمخا وذباب بجبهات الساحل الغربي لتعز، من خلال التقدمات الأخيرة التي أحرزتها جنوب تعز.

وتشنّ القوات الموالية للحوثيين هجمات مكثفة في جبهات جبل حبشي وحيفان وعدد من الجبهات المحيطة بمدينة تعز لإحراز تقدم عسكري، وتعد القوات التي تقاتل الحوثيين بتعز قوات محلية لها قيادات عسكرية من ذات المحافظة، بينما القوات التي تقاتل في باب المندب والمخا قوات من المحافظات الجنوبية لها قيادات عسكرية جنوبية ولقيت تدريبات ودعمًا إماراتيًا كبيرًا إضافة إلى الإمكانيات العسكرية والغطاء الجوي الكبير من التحالف وهذا ما تفتقر إليه القوات المحلية في تعز.

من\ حسام الخرباش

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