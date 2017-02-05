أطباء الإمارات يطلقون حملة ‘‘طبيب الخير‘‘

أطلق نخبة من كبار أطباء وجراحة القلب الإماراتين المتطوعين حملة " طبيب الخير " لعلاج قلوب العمال من مختلف الجنسيات من خلال " ساعة خير " . وتأتي هذه الحملة انسجاما مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2017 عاما للخير واستكمالا لمبادرات زايد العطاء .

وتنظم هذه الحملة بمبادرة مشتركة من زايد العطاء والمستشفى السعودي الالماني وجمعية دار البروبنك الامارات للدواء وباستخدام العيادات المتنقلة والمستشفى المتحرك .

وأشارت الدكتورة ريم عثمان سفيرة العمل الانساني إلى أن تنظيم الحملة يتضمن تبرع الأطباء " بساعة خير " بالكشف على المرضى من العمال وعمل متابعات لهم بالعيادات المتحركة مجانا .

من جانبه قال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء إن المرحلة الأولى التي استضافتها إمارة أبوظبي لاقت إقبالا كبيرا من العمال للاستفادة من البرنامج التطوعي المجاني .

من جهته أكد الدكتور عبدالله شهاب استشاري الامراض القلبية المدير التنفيذي لاطباء الامارات أن أطباء الخير تم تقسيمهم الى أربع مجموعات تطوعية الاولى تشخيصية لاجراء فحوصات القلب والثانية علاجية والثالثة وقائية والرابعة تدريبية لتدريب العمال بطرق الانعاش القلبي والرئوي باشراف مدربين معتمدين من أكاديمية الامارات للتطوع.

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