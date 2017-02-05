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اخبار المحافظات

مصدر يكشف بالتفصيل سبب أزمة المشتقات النفطية في عدن ويحمل العيسي المسئولية

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 05 فبراير 2017 07:26 صباحاً

 

كشف مصدر مسئول في شركة مصافي عدن، سبب أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ أيام .

وقال المصدر في تصريح صحفي لـ شبوه برس - أن سبب الأزمة هو نفاذ مخزون مادتي البنزين والديزل من خزانات المصفاة .. نافياً أن يكون الأضراب الذي كانت تشهده مصفاة عدن هو سبب الأزمة الحالية التي تشهدها السوق المحلية .

 

وأوضح المصدر أن إضراب العمال والموظفين تم رفعه بشكل نهائي وحل الإشكالية خلال زيارة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى مقر الشركة قبل يوم من مغادرته إلى قطر .. لافتاً إلى أن شركة عرب جلف التي تتولى  توريد المشتقات النفطية إلى عدن ضخت عقب ذلك وتحديداً مطلع الشهر الجاري الف طن من مادة البنزين و4 الأف طن من مادة الديزل إلى خزانات المصفاة .

 

وأضاف أن هذه الكمية تم إستهلاكها بشكل كامل بعد تزويد السوق المحلية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية بهذه المواد .

وكشف المصدر، عن وجود باخرة تابعة لشركة عرب جلف منذ أكثر من شهر ، في غاطس ميناء الزيت التابع للمصفاة على متنها 28 الف طن متري من مادة البنزين، مضيفاً أن المشكلة القائمة بين شركة النفط عدن والتاجر المتعهد بتوريد المشتقات النفطية بشأن المديونية السابقة وإشتراط التاجر دفع قيمة أي كمية يتم تفريغها مقدماً .

 

ولفت المصدر إلى أن هناك مناقصة عامة لشراء المشتقات النفطية سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي وستكون بإشراف شركة مصافي عدن التي ستتولى عملية توريد المشتقات النفطية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وذلك بناءا على توجيهات رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في آخر لقاء جمعه مع قيادة الشركتين .

وقد اشترطت المصفاة وحتى لاتكون هناك فترة أزمات واختناقات بين فترة إعلان وإجراءات المناقصة ووصول المشتقات النفطية إلى خزانات المصفاة أن يتم التفاوض مع التاجر شركة عرب جلف من أجل الحصول على كميات معينة تغطي استهلاك المشتقات النفطية خلال الأيام الحالية وإلى حين الانتهاء من المناقصة العامة ووصول المشتقات إلى ميناء الزيت  وذلك تجنبا لأي ازمة كما هو حاصل الآن  .

 

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