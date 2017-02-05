منتدى الخيصه يستأنف نشاطه بامسية محضاريه متميزة

بحضور حشد كبير من الادباء والمثقفين واﻻعلاميين ومن مختلف الشرائح أحيا منتدى الخيصه الثقافي اﻻجتماعي بمقره الدائم بالمكلا الذكرى 17 لرحيل الشاعر الكبير حسين ابوبكر المحضار بندوة شارك فيها عدد من اﻻكاديميين واﻻدباء والشعراء.

ففي الندوه قدم الدكتور عبدالعزيز الصيغ استاذ اللغه العربيه بجامعة حضرموت ورقة بعنوان "اﻻيقاع والدﻻله في شعر المحضار"، وقدم اﻻديب والباحث سعيد محمد باوزير ورقة بعنوان "اللغه الشعريه عند المحضار"، كما قدم اﻻديب عمر احمد مسجدي ورقة اخرى عن جماليات شعر المحضار. وقد حظيت اﻻوراق الثﻻث بنقاشات مستفيضه من قبل الحاضرين.

وتخللت الفعاليه القاء عدد من القصائد بالمناسبه من قبل كل من الشاعر المناضل خالد عبدالعزيز والشاعر ثابت السعدي ومحمد سالم سواد اظهرت كلها حجم الخسارة التي منيت بها ليس حضرموت فحسب انما الساحة الشعرية العربيه برحيل الشاعر الكبير حسين المحضار.

وفي كلمته اﻻفتتاحيه اوضح رئيس منتدى الخيصه الثقافي حسين عبدالله الجيلاني ان هذه الندوة المحضاريه هي الفعالية اﻻولى للمنتدى بعد توقف قسري ﻻنشطته دام نحو ثلاث سنوات، مؤكدا على ان الهيئة اﻻدارية للمنتدى تضع الخطط والبرامج لعودة انشطته كسابق عهد المنتدى واﻻسهام في الحركة الثقافية واﻻبداعية الجارية في حضرموت والمنطقة عامه.

تجدر اﻻشاره الى ان هذه الندوه التي نظمها منتدى الخيصه الثقافي هي بدايه لفعاليات متعدده ستشهدها حضرموت احياء لذكرى رحيل الشاعر المحضار، منها فعاليات اهليه واخرى رسميه.

*- عبدالحكيم الجابري

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