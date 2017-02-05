قيادة أمن لودر بأبين تعلن فرض الحظر على المدينة
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شبوه برس - خاص - ابين لودر
الأحد 05 فبراير 2017 12:28 صباحاً
اعلنت قيادة الحزام الأمني بمدينة لودر احد اكبر المدن بمحافظة أبين ، فرض حظر التجوال ابتداءً من مساء اليوم السبت وحتى اشعار آخر .
وأوضحت قيادة الحزام بأن الحظر سيفرض على المدينة من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا ، ويسري حظر التجوال على الدراجات النارية إيضاً .
ويأتي اعلان الحظر عقب معارك عنيفة دارت بين قوات الأمن والرجال القبائل في المدينة من جهه وبين عناصر القاعدة من جهه اخرى ، انتهت بسقوط قتلى في صفوف عناصر التنظيم وهروب البقية .
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