اللواء الزبيدي يشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنجاح الحملة الشعبية لإغاثة بيحان

التقى اللواء عيدروس الزبيدي مساء اليوم بمنزله بأعضاء الحملة الشعبية لإغاثة بيحان شبوة حيث اطلع من خلالهم على سير التحضيرات للحملة وما أنجزوه على مستوى التواصل مع الجهات المختصة وكذا كمية المواد الاغاثية والطبية التي تم جمعها حتى الآن.

هذا وقد حث المحافظ الزبيدي أعضاء الحملة على بذل المزيد من الجهد من اجل انجاح الحملة بشكل يليق بمكانة بيحان وأهلها مؤكداً التزامه بدعم الحملة وتذليل كل المعوقات التي قد تقف في طريقها .

ومن جانبهم شكر أعضاء الحملة محافظ العاصمة على وقوفه ومساندته لهم لإنجاح الحملة بالشكل المطلوب ,كما طلبوا منه توجيه الجهات الرسمية والخاصة بضرورة المساهمة بالمواد الاغاثية والطبية .

الجدير بالذكر إن مديرية بيحان في محافظة شبوة تعاني وضعاً انسانياً صعباً جراء الحصار الجائر الذي تفرضه مليشيات الموت والدمار الحوثيه العفاشية على بيحان وأهلها

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