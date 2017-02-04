صحيفة الخليج : الإمارات ومنذ فجر الأزمة وقفت مع الشعب اليمني وجيشه في مواجهة قوى الشر الانقلابية في اليمن

كشفت صحيفة الخليج الإماراتية، عن موقف حكومتها الاتحادية من تدخلات إيران الطائفية والتخريبية المستمرة في اليمن، مؤكدة ان دولة الإمارات تنتصر لثوابتها حين تنتصر للشرعية في اليمن وحين تسهم في طليعة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.

وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الجمعة، إن الإمارات ومنذ فجر الأزمة وقفت مع الشعب اليمني وجيشه الوطني في مواجهة قوى الشر التي يمثلها الانقلابيون الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح وذلك في ضوء المبادرة الخليجية والإتفاق العربي والقرار الأممي رقم 2216.

وأضافت تحت عنوان «رسالة الإمارات إلى إيران»، ان دولة الامارات تنطلق من المبدأ نفسه حين تحتج على التصرفات الإيرانية المستهجنة تجاه اليمن والتدخل السافر في شأنه ومصيره وإذا كان من المؤكد المعلوم أن طهران تخسر في اليمن وأن حرب سلام اليمن طوقت النفوذ الإيراني في المنطقة إلى حد بعيد كما حاصرت النيات الإيرانية البغيضة على التوسع وتصدير فكرة الولي الفقيه فإن إيران اليوم كما يرى المتابعون المستقلون تُمارس تجاه اليمن ممارسة تشبه رقصة الديك الذبيح وَيَا لها من رقصة مكتنزة بأشكال الحسرة والألم.

واشارت الصحيفة الى ان الإمارات التي قدمت أغلى ما تملك شهداءها الأبرار من أجل أمن اليمن، بل من أجل الدفاع عن أمن مكة والمدينة وكل شبر في الجزيرة العربية والأرض العربية تقول كلمتها مجدداً وتؤكد موقفها مرة جديدة: «لا مساومة في الحق وباطل الحوثي وحليفه الإيراني واضح مفضوح لأنه مخالف مخالفة صريحة للأسس التي تقوم عليها الدول أو تبني عليها علاقتها»..و المعضلة الكبرى هنا أن إيران تصر على القيام بأدوارها المشبوهة في المنطقة ولا تتخلى عن أداء دور الجار الحاقد والمزعج فتتدخل في العراق واليمن وسوريا ولبنان والبحرين وفيما تتذكر كثيراً هذه الأدوار تنسى كثيراً شعب الداخل وتنمية الداخل فتغرقه في بحر متلاطم من التخلف والظلام.

ونبهت "الخليج " الى انه عندما تسير البوصلة وفق الأهواء الطائفية يفقد القرار العقل والوعي والبصيرة ويتحول التخبط إلى فعل يومي ومن ذلك «نجدة» انقلابيي اليمن في الوقت بدل الضائع بأسلحة وبطائرات من دون طيار وذلك بالمخالفة الصريحة والسافرة للقوانين الدولية لكن لسان الإيراني وحليفه الحوثي في هذه الحالة وما حيلة المضطر إلا ركوبها.. لقد استبسل في الحرب من استبسل وقدم الدم الغالي من قدم واستعاد الأرض من استعاد ومضى إلى غد انتصاره الأكيد من مضى، فبدت تصرفات طهران والحالة تلك أقرب إلى اللعبة الانفعالية وغير المحسوبة.

و عبرت صحيفة الخليج في ختام افتتاحيتها عن الامل بأن تفهم إيران رسالة استدعاء وزارة الخارجية والتعاون الدولي القائم بالأعمال الإيراني جيداً وهي الرسالة التي تردد معناها وقصدها مرات عدة في السنوات الأخيرة ومن يقرأ ويقرأ كلمات وتصريحات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وآخرها ما عبر عنه في خلال ترؤسه منتدى التعاون العربي الروسي الرابع حين نبه إلى تبني إيران المشروع الطائفي ودعمها الإرهاب يدرك أن المسألة مسألة وجود ومصير وشرعية وطنية ودولية.

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