الهلال الأحمر الإماراتي يرفد مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بأجهزة ومعدات طبية حديثة

رفد الهلال الأحمر الإماراتي اليوم السبت مستشفى المكلا للأمومة والطفولة بأجهزة ومعدات طبية حديثة ضمن الدعم السخي المتواصل التي تقدمة دولة الامارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بحضرموت.

وخلال عملية التسليم الذي حضره مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ومشرف مشاريع الهيئة بحضرموت شوقي التميمي، اشاد مدير عام مستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتور عبدالحكيم محمد بن مبيريك، بالدعم الكبير الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها القطاع الصحي.

ومن جانبه قال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت عبدالله المسافري ان تسليم هذا المعدات والأجهزة الطبية الى مستشفى المكلا للأمومة والطفولة يأتي في اطار دعم الجانب الصحي والإنساني وتحسين أداء المستشفيات الحكومية بمحافظة حضرموت، وذلك في أطار الجهود الرامية لتخفيف العبء عن المواطنين اليمنيين في كافة المجالات الصحية والإنسانية و مساعدة الأهالي عبر دعم و توفير أهم الاحتياجات الطبية في المستشفيات الحكومية واعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة الحديثة لها.

وأكد المسافري بأن الهيئة مستمرة في تقديم مشاريعها الانسانية في كافة الجوانب الإغاثية والصحية والبنية التحتية في مختلف المحافظات المحررة ومنها حضرموت عبر حزمة من المشاريع التنموية والخدمية، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة في العطاء الإنساني والتكافل الاجتماعي و" رؤية الإمارات 2021".

وبدورة أشاد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، اثناء حضوره تسليم الأجهزة والمعدات الطبية، بالدعم الكبير الذي يقدمة الهلال الأحمر الإماراتي لمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة ومنها القطاع الصحي، مؤكداً الى أهمية هذا الأجهزة والمعدات الطبية في تخفيف معاناة المواطنين من تكاليف الذهاب الى مستشفيات خاصة.

وأضاف إن تدخل الهلال الإماراتي في حضرموت كان إنسانياً، والمشاريع التي تم افتتاحها وإعادة تأهيلها تشهد بذلك.

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