الحوثيون يحشدون قواتهم باتجاه مدينة ‘‘لودر‘‘ بعد انسحاب قوة المقاومة من عقبة ثرة

قال شهود عيان أن جماعة الحوثي والمخلوع صالح تحشد مقاتليها في مكيراس صوب مدينة لودر بعد انسحاب المقاومة الجنوبية المرابطة في عقبة ثرة .

وتأتي الخطوة الحوثية في محاولة من المليشيات لاستغلال الوضع الأمني الهش بمحافظة ابين والصراع الدائر بين أبناء لودر ومناطقها والقاعدة.

وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا مجاميع من الحوثيين وهي تتأهب للتوجه صوب مدينة لودر عن طريقة عقبة ثرة التي تتمركز في قمتها منذ اغسطس من العام2015م..

وطالب الأهالي قوات التحالف وقيادة المنطقة العسكرية بإعادة طلعاتها الجوية على المنطقة الوسطى وتحديداً جبهة ثرة لصد أي محاولة للتقدم من قبل مليشيا الحوثي..

* من فهد البرشأ

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