قبائل الصبحية وسلطتها المحلية تناشد التحالف والشرعية امدادها بالسلاح لتعزيز جبهات الوزاعية

في ضوء التطورات الجديدة في الجهة الشمالية جبهه البيضاء- المفاليس -حيفان بعد ان أحتدمت المواجهة منذ صباح هذا اليوم الخميس 2/2/2017وحتى مساء امس بين المقاومة الجنوبية المسنودة برجال قبائل الصبيحة من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهه اخرى والتي خلفت سقوط شهدين واكثر من احد عشر جريح في صفوف المقاومةوكذلك قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الغازية .

وبعد أن أشتد الخناق على المليشيات الحوثية وحليفهم المخلوع في جبهة باب المندب -المخاء -كهبوب الوازعية بفضل الضربات القوية من قبل المقاومة الجنوبية وقوات الجيش الوطني مسنودة بقوات التحالف العربي جواً وبحراً وبراً فإن المليشيات قد عاوت الى المحاولة اختراق الجبهه الشمالية لمديرية طورالباحة على حدود التماس مع محافظة تعز وهي جبهه البيضاء -المفاليس -حيفان في تصعيد غير مسبوق لعملياتها العدوانية لمحاولة تغطية هزائمها في الجبهات الغربية لمديريات الصبيحة في المضاربة ورأس العارة والتي اخترقت دفاعات المليشيات في باب المندب وصولاً الى مديرية المخاء ومينائها وكهبوب والوازعية .

ولمواجهة هذه التصعيد دعلت السلطة المحلية في مديرية طورالباحة ممثلة بالأخ علوان العطري مدير عام المديرية ومجلس الحراك الثوري لتحرير وأستقلال الجنوب م /طورالباحة والحركة الشبابية والطلابية لتحرير وأستقلال الجنوب وقيادة جمعية المتقاعدين العسكرين والأمنين م/طورالباحة والشخصيات الأجتماعية دعت كل القيادات المحلية والأمنية والعسكرية في محافظة لحج الى ضرورة التواصل مع السلطات المركزية والمنطقة العسكرية الرابعة وقوات التحالف العربي الى ضرورة تعزيز جبهات مديرية طورالباحة -حيفان -المقاطرة بالأسلحة والذخائر الازمة وتسليح افراد الجيش المنتسبين للجمعية المتقاعدين العسكرين والأمنين م/طورالباحة لتعزيز هذه الجبهة بالمقاتلين الذين لديهم خبره عسكرية طويلة مع تعزيزهم بإسلحة نوعية ثقيلة ومتوسطة من أجل دهر هذه المليشيات الغازية واعادتها الى جحورها.

*- علاء سلطان

اتبعنا على فيسبوك