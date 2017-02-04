شخصيات اجتماعية وكوادر وطنية وعسكرية تدعو الى وقفة احتجاجية تطالب بإنقاذ أبين قبل سقوطها بيد عناصر الإرهاب

عقدت شخصيات اجتماعية وسياسية وعسكرية من مختلف مناطق الجنوب لقاء عام ومفتوح وبحضور رئيس اللجنة التحضيرية ل(متقلى ابناء أبين) وعدد من الاعضاء اللجنة، وذلك في مقر مؤسسة التسامح وتعزيز السلم الأهلي "سامح" وتدارسوا فيه الأوضاع الأمنية المتدهور في محافظة أبين، وقد أقر الجميع في هذا اللقاء تنفيذ وقفة شعبية تضامنية مع ابناء محافظة أبين يوم الأربعاء القادم الساعة التاسعة صباحا في ساحة العروض بخورمكسر يوجهوا من خلالها رسالة عاجلة الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والسلطات الرسمية والعسكرية والأمنية والمقاومة الجنوبية الى سرعة التحرك لإنقاذ محافظة أبين قبل سقوطها بيد عناصر الإرهاب العفاشية الشاذة التي تقتل ابناء أبين ومسؤوليها وكوادرها الأمنية بدم بارد .

ودعا المجتمعين منظمات المجتمع المدني في العاصمة عدن وفي لحج والضالع وشبوة والى كافة ابناء الجنوب عموما للمشاركة الفاعلة في هذه الوقفة الشعبية والتنديد بالجرائم الإرهابية التي يتعرض لها ابناء ابين وابناء الجنوب عموما والذين يتم قتلهم وحرقهم بأساليب بشعة دون واعز من دين أو ضمير إنساني .

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