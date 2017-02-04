منذ
قبائل الصبحية وسلطتها المحلية تناشد التحالف والشرعية امدادها بالسلاح لتعزيز جبهات الوزاعية
                في ضوء التطورات الجديدة في الجهة الشمالية جبهه البيضاء- المفاليس -حيفان بعد ان أحتدمت المواجهة منذ صباح هذا اليوم الخميس 2/2/2017وحتى مساء امس بين المقاومة الجنوبية المسنودة برجال قبائل الصبيحة من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من
منذ دقيقه
شخصيات اجتماعية وكوادر وطنية وعسكرية تدعو الى وقفة احتجاجية تطالب بإنقاذ أبين قبل سقوطها بيد عناصر الإرهاب
  عقدت شخصيات اجتماعية وسياسية وعسكرية من مختلف مناطق الجنوب لقاء عام ومفتوح وبحضور رئيس اللجنة التحضيرية ل(متقلى ابناء أبين) وعدد من الاعضاء اللجنة، وذلك في مقر مؤسسة التسامح وتعزيز السلم الأهلي "سامح" وتدارسوا فيه الأوضاع الأمنية المتدهور  في محافظة أبين، وقد أقر
منذ دقيقتان
ردود فعل مختلفة حول حديث الرئيس عن أحداث 13 يناير 86م
  اثار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الجدل في الجنوب بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى الحرب التي تفجرت في 86 في الجنوب بين قيادات الحزب الاشتراكي ماخذه معها مكونات مجتمعية اضرت بالنسيج الاجتماعي الجنوبي ردود وجدل في أوساط الجنوبيون , حيث أستغرب الكثير من السياسيين
منذ 10 دقائق
مجموعة الازمات الدولية : منح الجنوب الحكم الذاتي سينزع المكاسب التي حققتها القاعدة في شبه الجزيرة العربية
  اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية، اليوم، أن الفرع اليمنى لتنظيم القاعدة "أقوى من أى وقت مضى"، منتقدة فى السياق أول عملية أمريكية تأمر بها إدارة ترامب التى "تجاهلت السياق المحلى" وأدت إلى خسائر كبيرة بين المدنيين.   واوضح التقرير انه لابد من انهاء الحرب القائمة و الاعتراف
منذ 14 دقيقه
مدير أمن لحج لعدن تايم: وعود اماراتية بدعم متكامل وتطوير جهاز الأمن
  ثمن مدير أمن محافظة لحج العميد "صالح السيد" في تصريح الدعم المقدم من الأشقاء في دولة الأمارات والهلال الأحمر الأماراتي وكل الجهود التي يبذلونها، مؤكدا تلقي وعود من الأشقاء بدولة الأمارات والهلال الأحمر الأماراتي بتقديم دعم متكامل للأمن في المحافظة وتطوير آليته الأمنية
الرئيسية اخبار المحافظات ردود فعل مختلفة حول حديث الرئيس عن أحداث 13 يناير 86م
اخبار المحافظات

ردود فعل مختلفة حول حديث الرئيس عن أحداث 13 يناير 86م

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 04 فبراير 2017 05:59 مساءً

 

اثار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الجدل في الجنوب بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى الحرب التي تفجرت في 86 في الجنوب بين قيادات الحزب الاشتراكي ماخذه معها مكونات مجتمعية اضرت بالنسيج الاجتماعي الجنوبي ردود وجدل في أوساط الجنوبيون , حيث أستغرب الكثير من السياسيين والمثقفين من سماح الرئيس هادي لنفسه بإلقاء حديث عاما مع صحفي يتبع اللواء على محسن الأحمر وحزب والاصلاح ويترك له حريته إعادة صياغة حديث هادي بما يسئ لعلاقته بالقوى الجنوبية وتوظيف الحديث لخدمة أهداف يمنية شمالية معادية لشعب الجنوب .

 

ونقل الصحفي الاخواني محمد جميح الذي اجرى اللقاء مع الرئيس اليمني عن الرئيس ذلك وقال :"تحدث عن أن أحد أهم أسباب حرب 1986 في عدن، والتي عرفت فيما بعد بـ«حرب الرفاق»، كان الخلاف حول الطريقة التي يجب أن تتم بها الوحدة اليمنية، حيث انقسم الحزب الاشتراكي اليمني إلى: معسكر يريد الوحدة الفورية ولو عن طريق الحرب، يقوده عبدالفتاح إسماعيل، ومعسكر آخر في إطار الحزب يقوده علي ناصر محمد يريد الوحدة المتدرجة على مراحل، و«عن طريق الحوار».

 

وخلاف لما قاله مؤرخون وسياسيون جنوبيون عن السبب الحقيقي والذي يرون انه صراع على المناصب بين السياسيين في الجنوب احال الرئيس هادي السبب الى الموقف من الوحدة اليمنية وقال ان ناصر كان ضد تحقيقيها مباشرة ويفضل التدرج بينما الفريق الاخر بقيادة عبدالفتاح اسماعيل كان مع تحقيقها الفوري ولو بالقوة.

 

وحتى الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني السابق الدكتور ياسين سعيد نعمان شارك في الجدل ونفى ماقاله هادي وقال ان الوحدة لم تكن من اسباب الخلاف .

 

ويرى سياسيون غرابة ان يتطرق الرئيس هادي لموضوع الحرب في 86 في هذا التوقيت بالذات ولماذا ترك الرئيس هادي للصحفي جميح صياغة الاجوبة للقاء كما قال جميح في بداية تقديمه للقاء.

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة