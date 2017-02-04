مدير أمن لحج لعدن تايم: وعود اماراتية بدعم متكامل وتطوير جهاز الأمن

ثمن مدير أمن محافظة لحج العميد "صالح السيد" في تصريح الدعم المقدم من الأشقاء في دولة الأمارات والهلال الأحمر الأماراتي وكل الجهود التي يبذلونها، مؤكدا تلقي وعود من الأشقاء بدولة الأمارات والهلال الأحمر الأماراتي بتقديم دعم متكامل للأمن في المحافظة وتطوير آليته الأمنية ليواكب المتغيرات في الساحة ونحن بصدد ذلك.

وأوضح السيد: الكل يعرف كيف كانت تعيش مدينة الحوطة من أنفلات أمني قتل سرقة وتقطع تفجير مباني حكومية وغيرها من ممارسات أرهابية في حق أبناء الحوطة، لكن الآن أختلف الوضع بشكل كلي أصبح المواطن ينعم بالأمن والآمن والأستقرار كل ذلك يرجع فضله بعد الله سبحانه وتعالى الى قوات الحزام الأمني وأبناء الحوطة الشرفاء.

ودعا السيد: أدعو كل أبناء لحج عامة والحوطة على وجه الخصوص عليهم بالحفاظ على هذه المكتسبات والنجاحات التي تم تحقيقها خلال فترة وجيزة وعلينا ألا ننجر أونسمع لترويج شائعات كاذبة الغرض منها تعكير صفوا الأمن والأستقرار التي تنعم به الحوطة وكل المديريات.

واختتم: علينا أن نكون يدآ واحدة لبناء وطننا فهذه المرحلة هي مرحلة بناء ماهدم وليس مرحلة هدم فمحافظة لحج بحاجة الى الجميع وهذه مسؤولية مشتركة.

*- صدام اللحجي

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