عناصر القاعدة تتكبد خسائر بشرية في مواجهات مسلحة مع قبائل لودر

كبدت قبائل لودر بأبين عناصر تنظيم القاعدة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في أعقاب هجوم، شنه إرهابيون ينتمون للقاعدة على مركز شرطة في البلدة، فجر اليوم السبت.

وقالت مصادر محلية إن لـ شبوه برس – أن عناصر القاعدة شنت هجوماً واسعاً قبل أن تتصدى لهم القبائل وتخوض معهم اشتباكات عنيفة خلفت أكثر من 15 قتيلاً في صفوف التنظيم.

وقال مصدر في لجان لودر الشعبية: "هاجم تنظيم القاعدة المرتبط بالمخلوع صالح وعلي الأحمر بلدة لودر وحاولوا السيطرة على مركز الشرطة إلا أن أبناء لودر تصدوا للتنظيم وتمكنوا من هزيمته"، مشيراً إلى أن قتلى الميليشيات الإرهابية بالعشرات، وأن التنظيم فشل في انتشال 4 جثث لعناصره.

وذكر المصدر، أن الإرهابيين حاولوا زرع عبوة ناسفة في محيط لودر، إلا أنها انفجرت في العناصر الإرهابية ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

من ناحية أخرى، حذرت قبائل "العواذل" و"دثينة" في المنطقة الوسطى بأبين عناصر تنظيم القاعدة من مغبة الاقتراب من لودر الواقعة في اسفل جبال كور العواذل.

وأكد مصدر في حلف قبائل العواذل بلودر أن "أبناء لودر وقبائلها لن تسمح لعناصر التنظيم بتهديد لودر، وأن على عناصر القاعدة الذهاب إلى البيضاء المجاورة لتحكيم الشرعية، وقتال من يعتقد التنظيم أنهم روافض"، مؤكداً أن الإرهاب الحوثي والقاعدي يموله المخلوع صالح والإخوان.

وأوضح المصدر أن قبائل لودر، سوف تعقد اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، لتدارس العدوان على لودر والعمل على التصدي له.

يذكر أن لودر خاضت في العام 2012، معارك ميدانية مع تنظيم القاعدة وهزمته بعد 50 يوماً من القتال الشرس.

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