منذ
لاحديث لهادي عن حرب 1986 في نسخة وكالة سبا لمقابلته لصحيفة القدس العربي
  نشرت وكالة أنباء سبأ الحكومية الرسمية التي تديرها ادارة الرئيس هادي مساء يوم الجمعة النسخة الخاصة بلقاء اجراه مع الرئيس عبدربه منصور هادي صحفي يمني ونشره بصحيفة عربية لكنه تضمن حديثا عن حرب 1986 في الجنوب . وخلى الحوار الذي نشرته وكالة سبأ عن اي حديث للرئيس هادي عن حرب صيف
منذ 3 دقائق
مليشيات الحوثي تخدع حكومة بن دغر وترسل كشوفات تربويين وظفو من قبل المليشيات بصنعاء
  أكد معلمون في أمانة العاصمة صنعاء بأن الحكومة الشرعية بعدن تعرضت لخديعة من قبل الحوثيين في أمانة العاصمة حين أرسلت مرتباتهم عبر شركة الكريمي دون التأكد من مدى صحة تلك الكشوفات. وطبقا للمشهد اليمني فقد أوضح معلمون بأن كشوفات المرتبات التي صرفت لتربويي أمانة العاصمة لم
منذ 5 دقائق
سوء الاحوال الجوية في الامارات وتساقط نادر للثلوج
  اطلق مرصد الاحوال الجوية في دولة الامارات انذارا بسوء الاحوال بسبب عاصفة تخللها تساقط نادر للثلوج وهبوب رياح عاتية ادت الى سقوط رافعة على الجادة الرئيسية في دبي. وقال المرصد ان رياحا شمالية-غربية تهب بسرعة 75 الى 80 كلم في الساعة على كل البلاد في حين تساقطت ثلوج نادرة على
منذ 9 دقائق
أمن وشرطة ساحل حضرموت تصدر قرار يمنع حمل السلاح في الاماكن العامة من قبل المدنين والعسكريين بالزي المدني
  تهيب الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت لجميع منتسبي القوات المسلحة والأمن والمواطنين عدم حمل السلاح في الأماكن العامة بالزي المدني.   كما تهيب لجميع المواطنين بأن هنالك حملات ستشن من قبل الوحدات العسكرية والأمنية على المخالفين. والمخالف ستتخذ ضده كافة الإجراءات
منذ 14 دقيقه
في مسجد الروضة بالقلوعة تمنيت لو كنت عدنيآ مسنآ
              كنت في الطريق عائد من التواهي باتجاه المعلا اثناء صلاة المغرب,  ذهبت لإداء الصلاة في اقرب مسجد على الطريق, دخلت مسجد الروضة في القلوعة, وصلت وقد مضى وقت صلاة الجماعة,  كالعادة أديت الصلاة واصوات التاليين اشبه بحلية النحل, لم أكترث
الرئيسية اخبار المحافظات لاحديث لهادي عن حرب 1986 في نسخة وكالة سبا لمقابلته لصحيفة القدس العربي
اخبار المحافظات

لاحديث لهادي عن حرب 1986 في نسخة وكالة سبا لمقابلته لصحيفة القدس العربي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 04 فبراير 2017 10:40 صباحاً

 

نشرت وكالة أنباء سبأ الحكومية الرسمية التي تديرها ادارة الرئيس هادي مساء يوم الجمعة النسخة الخاصة بلقاء اجراه مع الرئيس عبدربه منصور هادي صحفي يمني ونشره بصحيفة عربية لكنه تضمن حديثا عن حرب 1986 في الجنوب .

وخلى الحوار الذي نشرته وكالة سبأ عن اي حديث للرئيس هادي عن حرب صيف 19866 في حين تضمن الحديث المنشور لهادي بصحيفة القدس العربي حديثا مطولا عن هذه الحرب واتهامات لاطراف باشعالها .

 

واثار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الجدل في الجنوب بحديثه عن سبب الحرب التي تفجرت في 86 في الجنوب بين قيادات الحزب الاشتراكي ماخذه معها مكونات مجتمعية اضرت بالنسيج الاجتماعي الجنوبي.

 

ونقل الصحفي الاخواني محمد جميح الذي اجرى اللقاء مع الرئيس اليمني عن الرئيس ذلك وقال :"تحدث عن أن أحد أهم أسباب حرب 1986 في عدن، والتي عرفت فيما بعد بـ«حرب الرفاق»، كان الخلاف حول الطريقة التي يجب أن تتم بها الوحدة اليمنية، حيث انقسم الحزب الاشتراكي اليمني إلى: معسكر يريد الوحدة الفورية ولو عن طريق الحرب، يقوده عبدالفتاح إسماعيل، ومعسكر آخر في إطار الحزب يقوده علي ناصر محمد يريد الوحدة المتدرجة على مراحل، و«عن طريق الحوار».

 

وخلاف لما قاله مؤرخون وسياسيون جنوبيون عن السبب الحقيقي والذي يرون انه صراع على المناصب بين السياسيين في الجنوب احال الرئيس هادي السبب الى الموقف من الوحدة اليمنية وقال ان ناصر كان ضد تحقيقيها مباشرة ويفضل التدرج بينما الفريق الاخر بقيادة عبدالفتاح اسماعيل كان مع تحقيقها الفوري ولو بالقوة.

 

ويضع نشر وكالة سبأ لنسخة من الحوار خالية من اي حديث لهادي عن حرب 1986 مصداقية الصحفي محمد جميح على المحك خصوصا ان الرجل استهل المقابلة بالقول ان هادي قال له سأتكلم، وأنت صغها بعد ذلك بعباراتك .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة