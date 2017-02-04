مليشيات الحوثي تخدع حكومة بن دغر وترسل كشوفات تربويين وظفو من قبل المليشيات بصنعاء

أكد معلمون في أمانة العاصمة صنعاء بأن الحكومة الشرعية بعدن تعرضت لخديعة من قبل الحوثيين في أمانة العاصمة حين أرسلت مرتباتهم عبر شركة الكريمي دون التأكد من مدى صحة تلك الكشوفات.

وطبقا للمشهد اليمني فقد أوضح معلمون بأن كشوفات المرتبات التي صرفت لتربويي أمانة العاصمة لم تكن بناء على كشوفات ديسمبر 2014م

من جانبه أكد التربوي والاعلامي ورئيس تحرير مجلة " شبابيك " صادق الشويع بأن الكثيرين ومنهم هو فوجئوا بأن أسماءهم لم تنزل في الكشوفات وهم موظفين من عشرات السنين، بينما نزلت أسماء من وظفوا حديثا.. ما يعني أن الكشوفات التي تم اعتمادها سلمت من طرف الحوثيين بعد اعتماد موظفيهم وإسقاط معارضيهم.

وأكد الشويع بأن جميع من سقطوا حاليا كانوا ضمن كشوفات ديسمبر 2014 مشيرا إلى أن الكثير من التربويين النازحين خارج الوطن لا يعلمون بذلك.. منوهاً بأنه يجب التأكد قبل عمل التوكيلات وعلى الحكومة التأكد من مدى صحة تلك الكشوفات.

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