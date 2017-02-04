سوء الاحوال الجوية في الامارات وتساقط نادر للثلوج

اطلق مرصد الاحوال الجوية في دولة الامارات انذارا بسوء الاحوال بسبب عاصفة تخللها تساقط نادر للثلوج وهبوب رياح عاتية ادت الى سقوط رافعة على الجادة الرئيسية في دبي.

وقال المرصد ان رياحا شمالية-غربية تهب بسرعة 75 الى 80 كلم في الساعة على كل البلاد في حين تساقطت ثلوج نادرة على جبل جيس في رأس الخيمة.

وبلغت سماكة الثلوج 10 سنتم في بعض المناطق ما حمل العديد من السكان المحليين الى التوجه الى هذا الجبل البالغ ارتفاعه 1911 مترا لالتقاط الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانخفضت درجات الحرارة الى اثنتين تحت الصفر على جبل جيس واضطرت السلطات الى اغلاق الطريق المؤدية اليه تفاديا للحوادث.

كما طلبت السلطات من سائقي السيارات القيادة بحذر بسبب الرياح العاتية والرؤية السيئة ومن السكان الحد من تنقلاتهم وتجنب الاقتراب من البحر الهائج جدا.

وفي دبي سقطت رافعة على جادة الشيخ زايد ما ادى الى اصابة شخص ونشوب حريق دمر ثلاث سيارات كما قال المكتب الاعلامي للحكومة.

وتوقفت حركة السير على هذه الجادة الى ان تنتهي فرق الانقاذ من ازالة الاضرار.

وارغمت العاصفة منظمي طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الى الغاء المرحلة الرابعة من هذا السباق.

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