رئيس رابطة الجنوب العربي السيد الجفري يعزي بوفاة عبدالرب العيسائي

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المناضل الوطني اللواء عبدالرب علي العيسائي (مصطفى)، وبهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا لأولاده وكافة أفراد أسرته وأهلنا جميعاً في يافع النضال وكل أبناء شعبنا الصامد في الجنوب العربي، كما نعزي أنفسنا بفقدان أخ عزيز على قلوبنا.. داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه و يسكنه فسيح جناته.

وبرحيل هذا الفارس الوطني الكبير يكون الوطن قد خسر أحد أبطاله الميامين الذي ناضل ضد الاستعمار البريطاني واستمر في نضاله الوطني حتى وافاه الأجل يومنا هذا الجمعة 6 جمادي الأولى1438هـ الموافق 3 فبراير2017م.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون.

- عبدالرحمن علي الجفري

رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال(الهيئة)

رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر(الرابطة)

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