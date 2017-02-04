السفير ياسين نعمان يكذب رواية الرئيس هادي حول أحداث يناير 1986م

رد الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني سفير اليمن في لندن ياسين سعيد نعمان على حديث للرئيس عبدربه منصور والذي قال في حوار صحفي ان خلافات حول الوحدة اليمنية قبل العام 1986 كانت سببا من اسباب اندلاع الحرب .

وقال نعمان في تكذيب لرواية الرئيس عبدربه منصور هادي لصحيفة القدس العربي الصادرة في لندن انه لا يعتقد ان الرئيس هادي في حديثه الى القدس مع الكاتب محمد جميح قد قصد أن الموقفين المستعجل والمتأني من الوحدة عند بعض من قيادة الدولة والحزب في الجنوب كانا سبباً لاندلاع مواجهات ١٩٨٦ ، كما فسرت ذلك كثير من التعليقات الإعلامية ، لأن الجميع يعرف ان موضوع الوحدة لم يكن مطروحاً على طاولة الخلافات التي نشأت منذ ما قبل المؤتمر العام الثالث للحزب والتي افضت الى ١٩٨٦ .

واضاف بالقول :" قضية الوحدة وبناء الحزب الطليعي وغيرها من القضايا السياسية كانت مثار خلافات في مراحل سابقة قبل ان تحسم داخل الحزب برؤى تم معها اخراجها من الخلافات التي تركزت حول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من قضايا بناء الدولة . ثم تأتي بعد ذلك الطريقة التي أديرت بها العلاقة بين الحزب والدولة من فترة مبكرة كعملية تراكمية ، ومنذ ان بدأت مؤسسات الدولة تعبر عن مصالح المجتمع بصورة لم تكن الرومانسية الأيديولوجية قادرة على استيعابها سريعاً أو القبول ببعض من سلوكها ، وهي مشكلة لم تنفرد بها اليمن الديمقراطية في تاريخ التجارب التي كان يقودها حزب أيديولوجي ودولة لا يمكن ان تكون الا براجماتية .

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