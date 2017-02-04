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قرقاش : ليس من مصلحة إيران المواجهة مع واشنطن

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شبوه برس - متابعات - ابوظبي
السبت 04 فبراير 2017 09:52 صباحاً

 

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه ليس من مصلحة إيران والمنطقة سياسة المواجهة مع واشنطن والتي نراها تتبلور أمامنا.

وأضاف قرقاش في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن “سياسات المكابرة الإيرانية والتدخل في الشؤون العربية هي التي أججت المشهد الإقليمي، والحل ليس في التصعيد بل في احترام الجار وعقلانية التوجه”.

 

وتابع: “هذه الأسس أساسها احترام السيادة بعدم التدخل في الشأن الداخلي والتوقف عن تصدير الثورة والاعتراف بمبدأ المواطنة والانتماء للدولة الوطنية”.

 

وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن “المنطق يحتم أن تتوقف إيران عن التدخل العابث في الشأن العربي وأن تتعامل إيجابيا مع المبادرة الخليجية للحوار القائم على أسس راسخة واضحة”.

 

سكاي نيوز

 

 

 

 

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