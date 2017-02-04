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السبت 04 فبراير 2017 09:46 صباحاً

كيف يستغل البعض عقدة المناطقية

وضاح قاسم بن عطية
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البعض من الجنوبيين يرى أن هناك أناسا يكرهون منطقته وهذا في الأساس أما عقدة نقص ومرض عند الشخص نفسه أو أنه يدافع عن فاسد ويستخدم هذا الأسلوب كسلاح خبيث لمنع انتقادهم ويريد أن يستغفل الناس بأن من ينتقد أصحابه يكره مناطقهم .

 

لم أر جنوبي من الشخصيات المعروفة يكره منطقة جنوبية أخرى بتاتا وكل ما أراه من تحريض ضد مناطق محددة هو من أسماء مستعارة وهي في الغالب استخباراتية  .

 

إن يحب الإنسان منطقته هذا ليس مناطقية ولا تعبر بالضرورة كرها للمناطق الأخرى وإنما المناطقية بمعناها الحقيقي هي أن تحتقر المناطق الأخرى .

 

قد يركز البعض في نقده على قيادات من منطقة محددة وهذا لا يعني انه مناطقي قد يكون له أعذار ربما لا يوجد من منطقته قيادات حتى يسلط الضوء عليها وربما يؤمن بفكرة متجانس مع قيادات منطقته ولو وجدت قيادات تحمل نفس الفكرة من مناطق أخرى لوقف معها .

 

مالم يدركه الأغلبية هو أن قيادات الدولة والثورة شخصيات عامة تمثل الكل وهي معرضة للانتقاد ؛ وانتقادها لا يعني انتقاد مناطقها .

 

 

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