ضبط 7 قاطرات تتبع شركات هائل سعيد تهرب الديزل إلى تعز

تمكنت نقطة في منطقة الدباء بلحج من أحتجاز عدد من القواطر محملة بالديزل في طريقها من عدن ومتجهة الى مدينة تعز.

وقال قائد النقطة الامنية في منطقة الدباء صبري حسن صالح لوسائل الاعلام قمنا بحتجاز 7 قواطر محملة بالديزل منذ يوم امس الخميس وحتى مساء الجمعة هذه القواطر جاءت من العاصمة عدن متجهة الى مدينة تعز وهي تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم.

وأضاف صبري: هناك تصاريح خاصة لهذه القواطر لكننا نشك في صحة هذه التصاريح وهي غير قانونية، متسائلا: الى أين تذهب هذه الكمية الكبيرة من الديزل?! وكيف يتم توفيرها للمناطق الشمالية بينما نحن في محافظة لحج والعاصمة عدن نعيش أزمات في المشتقات النفطية وغيرها؟.

واكد عدم السماح لهم بالمرور مالم تصدر توجيهات او تعليمات من قيادتنا الأمنية في المحافظة.

*- صدام اللحجي

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