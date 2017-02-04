حاملة طائرات و 3 مدمرات أمريكية في طريقها الى السواحل اليمنية

أكدت مصادر اعلامية عبور حاملة الطائرات الامريكية ,,ايزنهاور,, لقناة السويس قادمة من البحر الابيض المتوسط، لترابط على مقربة من الساحل اليمني باتجاه الحديدة، ترافقها سفن وبوارج بحرية وسفن انزال.

ويرى محللون عسكريون ان قرار الجيش الامريكي بارسال هذه الترسانة العسكرية ضخمة، تم اتخاذه بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيس الامريكي ترمب والعاهل السعودي.

كما تفيد تلك المصادر ان المدمرة الامريكية ,,نيوجرسي,, وحاملة الطائرات ,,لنكولن,, وبرفقتهما عدد من السفن والبوارج وسفن انزال،تتجه صوب السواحل الجنوبية لليمن، وانها اصبحت على مقربة من سواحل محافظتي شبوة وابين .

الرئيس ترمب وجه المختصين في البنتاحون بضرورة تزويد القوات المتجهة الى اليمن بعدد اربع طائرات B52 الاستراتيجية، وعدد من طائرات الاواكس اضافة الى اكثر من مائتي صاروخ توم هوك وكروز كحد ادنى وغيرها من الاسلحة المتطورة، واعطاء الحملة صلاحيات استخدام القواعد الامريكية الاقرب فالاقرب كقاعدة انجرليك الجوية المتواجدة على الاراضي التركية.

وتشير بعض المصادر المطلعة ان توجيهات الرئيس الامريكي ترمب للقوات الامريكية، التعامل مع الاهداف في اليمن على اعتبار انها منطقة لاتخضع مؤقتا لقانون حماية المدنيين.

يأتي هذا التسارع بعد تعرض فرقاطة تابعة للبحرية السعودية لهجوم اسفر عن مقتل جنديين سعوديين،والتي تفيد المصادر العسكرية السعودية على انه هجوم انتحاري من قبل قوات الحوثيي وصالح.

وكان الجيش الامريكي أرسل امس المدمرة كول التابعة للبحرية الى قبالة مضيق باب المندب.

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