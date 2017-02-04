منذ
قوات الجيش والمقاومة الجنوبية بكرش تشن هجوم على مواقع الحوثيين
  شنت قوات الجيش المسنود بالمقاومة الجنوبية هجوما عنيفا على مواقع المليشات في جبهة كرش بمحافظة لحج.    وقال فضل صالح ناصر الناطق والمتحدث الميداني في الجبهة في كتيبة الشهيد عبدالكريم القطيبي المسماة كتيبة الموت أن العملية الهجومية الكبيرة المباغتة  التي شنت ضد
منذ دقيقتان
الرئيس هادي: واشنطن اشترطت عدم استعمال مساعداتها العسكرية في الحرب ضد الحوثيين
  قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن حكومته لن توافق على «خريطة الطريق» التي عرضها عليه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. وأكد هادي في حوار مع «القدس العربي» أن خارطة الطريق مرفوضة «مهما كانت الضغوط»، منوهاً إلى أنها تتعارض مع «المبادرة الخليجية
منذ 3 دقائق
ضبط 7 قاطرات تتبع شركات هائل سعيد تهرب الديزل إلى تعز
  تمكنت نقطة في منطقة الدباء بلحج من أحتجاز عدد من القواطر محملة بالديزل في طريقها من عدن ومتجهة الى مدينة تعز.   وقال قائد النقطة الامنية في منطقة الدباء صبري حسن صالح لوسائل الاعلام قمنا بحتجاز 7 قواطر محملة بالديزل منذ يوم امس الخميس وحتى مساء الجمعة هذه القواطر جاءت
منذ 6 دقائق
حاملة طائرات و 3 مدمرات أمريكية في طريقها الى السواحل اليمنية
  أكدت مصادر اعلامية عبور حاملة الطائرات الامريكية ,,ايزنهاور,, لقناة السويس قادمة من البحر الابيض المتوسط، لترابط على مقربة من الساحل اليمني باتجاه الحديدة، ترافقها سفن وبوارج بحرية وسفن انزال. ويرى محللون عسكريون ان قرار الجيش الامريكي بارسال هذه الترسانة العسكرية
منذ 8 دقائق
القبض على مكفّر أبيه المدعو‘‘أبي دجانة‘‘ أحد أخطر منفذي عمليات الاغتيالات بعدن ..
  ألقت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب  التابعة لإدارة أمن عدن القبض على واحد من أخطر عناصر تنظيم " داعش " الإرهابي بعدن ,المكنى بأبي دجانة ، وذلك في عملية دهم نوعية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بحي الممدارة شمال عدن . واعترف أبو دجانه أثناء سير التحقيقات بمسؤوليته وآخرين عن
الرئيسية اخبار المحافظات حاملة طائرات و 3 مدمرات أمريكية في طريقها الى السواحل اليمنية
اخبار المحافظات

حاملة طائرات و 3 مدمرات أمريكية في طريقها الى السواحل اليمنية

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - متابعات - اليمن
السبت 04 فبراير 2017 08:32 صباحاً

 

أكدت مصادر اعلامية عبور حاملة الطائرات الامريكية ,,ايزنهاور,, لقناة السويس قادمة من البحر الابيض المتوسط، لترابط على مقربة من الساحل اليمني باتجاه الحديدة، ترافقها سفن وبوارج بحرية وسفن انزال.

ويرى محللون عسكريون ان قرار الجيش الامريكي بارسال هذه الترسانة العسكرية ضخمة، تم اتخاذه بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيس الامريكي ترمب والعاهل السعودي.

كما تفيد تلك المصادر ان المدمرة الامريكية ,,نيوجرسي,, وحاملة الطائرات ,,لنكولن,, وبرفقتهما عدد من السفن والبوارج وسفن انزال،تتجه صوب السواحل الجنوبية لليمن، وانها اصبحت على مقربة من سواحل محافظتي شبوة وابين .

الرئيس ترمب وجه المختصين في البنتاحون بضرورة تزويد القوات المتجهة الى اليمن بعدد اربع طائرات B52 الاستراتيجية، وعدد من طائرات الاواكس اضافة الى اكثر من مائتي صاروخ توم هوك وكروز كحد ادنى وغيرها من الاسلحة المتطورة، واعطاء الحملة صلاحيات استخدام القواعد الامريكية الاقرب فالاقرب كقاعدة انجرليك الجوية المتواجدة على الاراضي التركية.

وتشير بعض المصادر المطلعة ان توجيهات الرئيس الامريكي ترمب للقوات الامريكية، التعامل مع الاهداف في اليمن على اعتبار انها منطقة لاتخضع مؤقتا لقانون حماية المدنيين.

يأتي هذا التسارع بعد تعرض فرقاطة تابعة للبحرية السعودية لهجوم اسفر عن مقتل جنديين سعوديين،والتي تفيد المصادر العسكرية السعودية على انه هجوم انتحاري من قبل قوات الحوثيي وصالح.

وكان الجيش الامريكي أرسل امس المدمرة كول التابعة للبحرية الى قبالة مضيق باب المندب.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة