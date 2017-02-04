القبض على مكفّر أبيه المدعو‘‘أبي دجانة‘‘ أحد أخطر منفذي عمليات الاغتيالات بعدن ..

قوات الجيش والمقاومة الجنوبية بكرش تشن هجوم على مواقع الحوثيين شنت قوات الجيش المسنود بالمقاومة الجنوبية هجوما عنيفا على مواقع المليشات في جبهة كرش بمحافظة لحج. وقال فضل صالح ناصر الناطق والمتحدث الميداني في الجبهة في كتيبة الشهيد عبدالكريم القطيبي المسماة كتيبة الموت أن العملية الهجومية الكبيرة المباغتة التي شنت ضد

الرئيس هادي: واشنطن اشترطت عدم استعمال مساعداتها العسكرية في الحرب ضد الحوثيين قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن حكومته لن توافق على «خريطة الطريق» التي عرضها عليه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. وأكد هادي في حوار مع «القدس العربي» أن خارطة الطريق مرفوضة «مهما كانت الضغوط»، منوهاً إلى أنها تتعارض مع «المبادرة الخليجية

ضبط 7 قاطرات تتبع شركات هائل سعيد تهرب الديزل إلى تعز تمكنت نقطة في منطقة الدباء بلحج من أحتجاز عدد من القواطر محملة بالديزل في طريقها من عدن ومتجهة الى مدينة تعز. وقال قائد النقطة الامنية في منطقة الدباء صبري حسن صالح لوسائل الاعلام قمنا بحتجاز 7 قواطر محملة بالديزل منذ يوم امس الخميس وحتى مساء الجمعة هذه القواطر جاءت

حاملة طائرات و 3 مدمرات أمريكية في طريقها الى السواحل اليمنية أكدت مصادر اعلامية عبور حاملة الطائرات الامريكية ,,ايزنهاور,, لقناة السويس قادمة من البحر الابيض المتوسط، لترابط على مقربة من الساحل اليمني باتجاه الحديدة، ترافقها سفن وبوارج بحرية وسفن انزال. ويرى محللون عسكريون ان قرار الجيش الامريكي بارسال هذه الترسانة العسكرية