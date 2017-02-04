القبض على مكفّر أبيه المدعو‘‘أبي دجانة‘‘ أحد أخطر منفذي عمليات الاغتيالات بعدن ..
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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 04 فبراير 2017 08:30 صباحاً
ألقت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن القبض على واحد من أخطر عناصر تنظيم " داعش " الإرهابي بعدن ,المكنى بأبي دجانة ، وذلك في عملية دهم نوعية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بحي الممدارة شمال عدن .
واعترف أبو دجانه أثناء سير التحقيقات بمسؤوليته وآخرين عن تنفيذ كثير من عمليات الاغتيال التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وقيادات من المقاومة الجنوبية في عدن .
وكان " أبو دجانة " حتى وقت قريب منتميا لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ثم ترك القاعدة مؤخرا وبايع تنظيم الدولة الإسلامية " داعش ".
ويُعدُّ ابا دجانة واحدا من أخطر العناصر الإرهابية في عدن ، وعُرف عنه بين عناصر التنظيم الغلو والتشدد حيث بلغ به الحال الى تكفيره لوالده...
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