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القبض على مكفّر أبيه المدعو‘‘أبي دجانة‘‘ أحد أخطر منفذي عمليات الاغتيالات بعدن ..
  ألقت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب  التابعة لإدارة أمن عدن القبض على واحد من أخطر عناصر تنظيم " داعش " الإرهابي بعدن ,المكنى بأبي دجانة ، وذلك في عملية دهم نوعية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بحي الممدارة شمال عدن . واعترف أبو دجانه أثناء سير التحقيقات بمسؤوليته وآخرين عن
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القبض على مكفّر أبيه المدعو‘‘أبي دجانة‘‘ أحد أخطر منفذي عمليات الاغتيالات بعدن ..

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 04 فبراير 2017 08:30 صباحاً

 

ألقت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب  التابعة لإدارة أمن عدن القبض على واحد من أخطر عناصر تنظيم " داعش " الإرهابي بعدن ,المكنى بأبي دجانة ، وذلك في عملية دهم نوعية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بحي الممدارة شمال عدن .

واعترف أبو دجانه أثناء سير التحقيقات بمسؤوليته وآخرين عن تنفيذ كثير من عمليات الاغتيال التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وقيادات من المقاومة الجنوبية في عدن .

 

وكان " أبو دجانة " حتى وقت قريب منتميا  لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ثم ترك القاعدة مؤخرا وبايع تنظيم الدولة الإسلامية  " داعش ".

 ويُعدُّ ابا دجانة واحدا  من أخطر العناصر الإرهابية  في عدن ، وعُرف عنه بين عناصر التنظيم الغلو والتشدد حيث  بلغ به الحال الى تكفيره لوالده...

 

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