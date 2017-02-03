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‏‏الشاب الجنوبي ‘‘سعيد المحثوثي‘‘ يوقع اول اصداراته من مصر

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شبوه برس - خاص - القاهرة - بسام القاضي
الجمعة 03 فبراير 2017 05:16 مساءً

 

وقع القاص الجنوبي الشاب  سعيد المحثوثي  مساء اليوم في قاهرة المعز  مصر مجموعة القصصية  البكر " شتلات الليمون ".  

 التوقيع تم في سرايا 5 جناح الأهرام  في معرض القاهرة الدولي للكتاب الثامن والأربعون الذي تحتضنه مدينة نصر للفترة من 26 يناير حتى 10 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة و 670 دار نشر . 

 

وقدمت قراءة انطباعية حول المجموعة من قبل الأستاذ القدير/ عبد العزيز بن بريك مدير عام المكتبة الوطنية عدن تناول فيها إبداعات الشاب القاص المحثوثي في مجال القصة القصيرة وقدراته في ترجمة الالتقاطات الصغيرة في جسد المكان والزمان ومخياله السردي في في روح القص وارتفاعاته في بنية القصة الأجد.

 

وشكر القاص المحثوثي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري على مساعدته له في تكاليف سفره من عدن للقاهرة لتوقيع مجموعته القصصية  البكر .

 

  كما شكر الشيخ محمد هدران وابناء قبيلته الكرام وأهله وذويه لدعمهم المادي والمعنوي . ‏ 

 

حضر حفل التوقيع وكيل وزارة الثقافة اليمني عبدالله باكداده والاستاذة عائشة العولقي مستشارة المركز الثقافي اليمني بسفارة اليمن في القاهرة  والاستاذ جميل أحمد محمد مدير عام الهيئة العامة للكتاب بعدن  والاستاذ رياض عبدالجليل مدير عام الهيئة العامة للكتاب في لحج  والقاصة والكاتبة الجنوبية سناء مبارك  .‏

 

يجدر الإشارة بأن القاص الجنوبي الشاب سعيد المحثوثي قد حصل على لقب أفضل قاص عربي للعام 2016 عن قصته ( الليموزين الحمراء ) في المملكة الأردنية الهاشمية .

 

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