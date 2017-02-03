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لجنة صرف الرواتب تعيد الجنود الوهميين الى الفرقة الاولى مدرع

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شبوه برس - خاص - اليمن
الجمعة 03 فبراير 2017 05:05 مساءً

 

لم تكن قصة الجنود الوهميين في الجيش اليمني - الفرقة الأولى مدرع اللواء 310 عمران اللواء الرابع حماية رئاسية - وليدة اللحظة ، فهي إحدى الوسائل التي خلقها المتنفذون وصناع القرار لسرقة الخزينة العامة للدولة وإنهاك وزارة الدفاع والهيمنة على كل ما يتعلق بالجانب الأمني والعسكري يشترك فيها كثير من القادة من رأس الهرم إلى القاع.

وكشفت مصادر أن قوام الفرقة الأولى مدرع يعد من 36 ألف جندي وضابط ، الجنود الوهميين الذين لاوجود لهم على أرض الواقع  19 ألف جندي وضابط.

فيما يعد قوام اللواء 310 عمران التابع للفرقة  7500 جندي وضابط، الجنود الوهميين الذين لا وجود لهم على أرض الواقع  4042 جندي وضابط.

كما أن قوام اللواء الرابع حماية رئاسية التابع للفرقة يتكون من 7200 جندي وضابط.

الجنود الوهميون الذين لا وجود لهم على أرض الواقع  (2325) جندي وضابط .

وبالتالي فإن المجموع هو (25367) جندي وضابط وهمي، بمبلغ رواتب شهرية ما يعادل بالريال اليمني ( مليار ومائتان وثمانية وستون مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال)

(1.268.350.000 ) ريال يمني.

 

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