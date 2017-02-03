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سكان..القاعدة تنسحب من بلدة أحور الى موجان المراقشة

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شبوه برس - خاص - ابين
الجمعة 03 فبراير 2017 08:41 صباحاً

 

قال سكان ومصادر محلية ان مسلحن يشتبه بإنتمائهم لتنظيم القاعدة انسحبوا يوم الخميس من بلدة احور بمحافظة ابين بعد يوم من سيطرتهم عليهم بشكل مفاجئ.

 

واضافت المصادر في أحاديث هاتفية مع عدن برس إن جماعات مسلحة تدعي صلتها بتنظيم القاعدة كانت سيطرت امس الأربعاء على حاجز تفتيش يتبع الحزام الامني عند المدخل الغربي لمدينة احور انسحبت وغادرت المكان متجهة الى منطقة موجان بخبر المراقشة.

 

وقال السكان ان بين المسلحين نساء كانوا يقومون بتفتيش المسافرين المارين بالطريق الدولي الساحلي الممتد بين عدن الى المكلا عبر أحور.

 

وكان مسلحي االقاعدة منتشرين على طول سواحل منطقة حناذ ولم يغادرو سواحل المنطقة الا اليوم الخميس.

 

وتعاني محافظة أبين انفلات أمني رهيب وشهدت في الايام الماضية وقوع هجمات ضد النقاط الأمنية في عدة بلدات وحذر مراقبون من تطور الأوضاع وإعادة اسقاط المحافظة بيد تنظيم القاعدة للمرة الثالثة.

 

 

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