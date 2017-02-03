أبينية الرئيس (هادي) سبب دمار وخراب المحافظة الجنوبية الثالثة !!

أبين التي كانت تحتل المرتبة رقم (3) في الترتيب العددي للمحافظات الجنوبية منذ الإستقلال الاول لدولة الجنوب حتى العام (1982) تمت الاستعاضة بالمسميات التاريخية للمحافظات الجنوبية بدلا عن تعداد الرقمي , وأصبحت تسميتها من ذلك العهد حتى حاضر اليوم محافظة أبين .

و محافظة أبين المحافظة الجنوبية الوحيدة على مستوى الجنوب التي تقلد أثنان من أبنائها منصب رئيس في تعاقب السلطات الحاكمة لدولة الجنوب وهما ( الرئيس سالم ربيع علي والرئيس علي ناصر محمد) وحينما نقارن السلطات الرئاسية المتعاقبة في الجنوب نجد ان فترة حكم أبناء أبين تحتل الأفضلية في البناء المؤسسي و الانتعاش الاقتصادي الذي التمسه ابناء الجنوب اثناء فترة حكمهم الرئاسي بغض النظر عن الصراعات الدامية التي فرضت على سلطاتهم بايد دول خارجية للتعجيل بزوال حكمهم الذي لم يروق للتوجه الدولي في الصراع الدائر بين الاشتراكية والرأسمالية الذي جعلهم ضحايا بأيادي اهل الداخل الجنوبي لتلبية رغبات الخارج..

فمن ذلك السرد التاريخي لمحافظة أبين وما تميز بهي أبنائها في الحقبة التاريخية السابقة قبل الوحدة الملعونة , فحتى بعد الوحله اليمنية المشؤومه التي سلم فيها الجنوب على طبق من ذهب للشمال لم يصمد فيها بقية ابناء الجنوب سرعان ما رحلوا الواحد تلو الاخر حتى اختفوا المشهد اليمني الذي كان يبارك من القوى الدولية على خلفية المنافع والمصالح الاقتصادية التي كانت تمنح لهم في نهب خيرات الجنوب من أنظمة الحكام الشماليين الذين لم يستطيعوا إزاحة رجالات أبين من سلطات دولة الوحدة الملعونة.و سيشهد التاريخ بان إبن محافظة ابين الجنوبية اول رئيس جنوبي ايضا يتقلد زمام الحكم في ضل اليمنية على مستوى البلدين شمال وجنوب.

ولهذا فان ابينية الرئيس الجنوبي (هادي) لم تستطيع قوى النفوذ الشمالية التخلص منها وازاحتها كباقي الجنوبيين الذين ازاحوهم بل ضل لهم كالعظم في الحنجرة يصعب ابتلاعه , فلم يجدوا امامهم أي سبيل سوى الانتقام من ابينيته بتدمير وتخريب محافظة أبين في العام 2011 بتسليمها للجماعات المتطرفة في تنظيم القاعدة لجعل أبين منطقة صراع دولي لطائرات بدون طيار وحرب أهلية أكلت الاخضر واليابس وجلعت أبين ركام من الأبنية بالإضافة الى ركام من الأشلاء البشرية المتناثرة في كل مناطقها من المحفد و احور حتى عاصمتها زنجبار ..

وكل ذلك الدمار والخراب ياتي من اجل الانتقاص من ابينية هادي امام الراي العام العالمي بان محافظة الرئيس الجنوبي وكر للارهاب وفي ذات السياق ايضا جعل ابناء أبين ناقمين على هادي ابهات شعبيته في مجتمعه الابيني بجعله وحيدا دون مناصرين له من ابناء جلدته الأبينية ليسهل عليهم ابتلاعه في ال(21) من سبتمبر في العام 2014, لكن صمود إبن أبين رغم الحصار والاقامه الجبرية الا أنه خرج منتصرا محافظا على شرعيته الدستورية التي أعادت كفة الدمار الى كل محافظات الشمال كما دمروا أبين..

فمحافظة أبين اول محافظة جنوبية تدمر تحت مبرر حرب انصار الشريعة في ضل جيوش الشمال على الاراضي الجنوبية..

واليوم ايضا. أبين اخر محافظة جنوبية منسية من خارطة التحالف العربي لم يشفع لها حزامها الامني المنتشر من معاودة الخراب ودمار بين الحين والاخر.. ولم تشفع لها جنوبيتها بتوافد الجنوب إليها كما يتوافدون الى المحافظات الاخرى من اجل نصرتها .. ولم تشفع لابين أيضا ابينية ( هادي) الذي مكن سلطات المحافظات الجنوبية الى الجنوبيين ..

فابينية الرئيس الابيني سبب خراب ودمار محافظة أبين ليس فقط عند الشماليين بل حتى عند الجنوبيين فأبين خارجة عن إطار جنوبيتهم المزعومة للجنوب ارض وإنسان..

*- سعيد الحسيني – عدن

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