الكثيري : حضرموت لم تعد مطية لمن ركب ولن تقبل بأن تلدغ من الجحر ذاته مرتين

وصف سياسي واعلامي الحضرمي بعض المعرقلين لإنعقاد مؤتمر حضرموت الجامع بأن بعضهم يرى نفسه وكيانه وصيا على حضرموت فتأخذه العزة بالإثم ليمضي في سياق مهاجمة أي تحرك حضرمي جماعي لا يجد نفسه صانعه والمتحكم في توجيهه بل وإعلان الحرب بكل الوسائل لتعطيله وإفشاله ..

وقال الأستاذ علي الكثيري في منشور على صفحته الخاصة : ذاك نهج تدميري ظل يمحق حضرموت بكل صنوف الكوارث والنكبات .. وتلك ذوات وكيانات ظلت تمد قوى البغي والاغتصاب والاحتلال بما يمكنها من سحق حضرموت وأهلها بكافة أشكال الامتهان والإذلال والإخضاع .. حضرموت يا هؤلاء لم تعد مطية لمن ركب ولن تقبل بأن تلدغ من الجحر ذاته مرتين ولن تسمح لكائن من كان أن يغتصب قرارها وإرادتها ..

# حضرموت تلتئم

# حضرموت تقتدر

# نعم لمؤتمر حضرموت الجامع .. نعم لنرسم خارطة عبور حضرموت نحو انعتاقها وامتلاك قرارها ..

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