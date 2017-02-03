قائد المقاومة الجنوبية ومستشار وزير الداخلية العميد عادل الحالمي انقذو ابين

قال الحالمي في تصريح خاص::أبين (خاصرة الجنوب) وقلق الجميع عليها يدل عن حبهم لها وخوفهم عليها، والجنوبيون جميعا يعرفون أهمية محافظة أبين وأهمية كل محافظات الجنوب ..

واني اقول لكل القيادات الجنوبية التي تقاتل خارج الحدود الجنوبية ايها القادة الاشاوس لاشك بائننا فخورين بكم نحن ابناء الشعب الجنوبي لم تقدموة من انتصارات ميدانية على قوات الاحتلال اليمني الذي اضهر قدرة القيادة الجنوبية والجندي والمقاوم الجنوبي في صنع الانتصارات وتعرية قادة الشمال وجنودهم الذين يدعون انهم مع الشرعية.

واكمل الحالمي قائلآ :: انتم الان ذاهبون لتحرير الشمال بينما قيادات وجيوش الشمال الذي لم يبخل عليهم التحالف بدعم السخي لا يحركون ساكن .

انتم تحررون الشمال وتستبسلون في جميع جبهات القتال بينما القاعدة تستولي على ابين وربما ستدخل العاصمة الحبيبة عدن ولحج فخلاياها تتوارى في كل مكان بينما قيادات الشمالية من امثال المقدشي وجيش الشمال ينتضرون لحظة هلاككم ولحظة سقوط عدن بيد قاعدتهم التي هي وجههم الاخر .

واضاف الحالمي :: انهم يزجون في الجيش الجنوبي في وحل كبير وليس من العقل ان نرسل جيشنا ومقاومتنا الجنوبية الى الشمال وابين ومكيراس وشبوة ومناطق اخرئ لا تزال تحت سيطرة الحوثي وقوات عفاش وتحت ما يسمئ الارهاب.

لا شك ان الكل يعرف محافظة ابين واهمية هذة المحافظة وموقعها الاستراتيجي حيث تمثل ابين العمود الفغري للمحافظات الجنوبية فكل السياسيين ينضرون لها نضرة مختلفة لاهميتها .

ولكن هذة المحافظة تحاك عليها المؤامرات من جميع الاطراف والنخب والاحزاب السياسية

واني اقول لكم فكرو جيدآ وماهوا ثمن اي خطاء .

نحن لسنا ضد تحرير الشمال من مليشيات الحوثي وعفاش ولكن هناك اولويات لا يمكن تجاهلها وليس من المعقول او المنطق ان نذهب شمالآ والارض التي ضحينا من اجلها مكشوفة ولا يزال العدو يتربص بناء.

واردف الحالمي قائلآ :: يجب علينا اولآ تطهير دولة الجنوب ثم نامنها من اي خطر او تهديد قد يحدق بها ثم ننطلاق مع دول التحالف لتحقيق كل الاهداف بشروط تخدم قضية وهدف الجنوبيين.

واختتم الحالمي تصريحة قائلآ :: اني اشكر كل من وهبو ارواحهم ومالهم وكل ما يملكون لا جل الجنوب لينال الحرية ويستعيد دولتة الجنوبية كاملة السيادة على تراب ارضة .

قائد المقاومة الجنوبية ومستشار وزير الداخلية العميد عادل الحالمي

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