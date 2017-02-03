سقوط أبين بأيد القاعدة ... كذب العفافيش الجنوبيين..!

الليلة الماضية العفافيش الجنوبيين اسقطوا إعلاميا المنطقة الوسطى(لودر) بيد مسلحي القاعدة ثم قالوا انسحبوا.. أؤكد لكم كل ما ثم تناوله عن انتشار مسلحي القاعدة في أبين تضليل وكذب وتزييف كبير للحقائق وعلى العكس مقصده الحقيقي سياسي يإمتياز في إطار الحرب الإعلامية ومحاولة التركيز على الجنوب واراضيه بإستمرار البلبله والخداع..!

كما ان البوارج الحربية الامريكية لم تقصف جبال موجان المراقشة الى هذه اللحظة فما نشر غير حول ذلك غير صحيح..!

القاعدة لم تستطع السيطرة على مدينة لودر في عز قوتها في الأعوام 2011 و2012 و2013 على التوالي فمابالكم اليوم وهي ضعيفة ومشتته بينما قوة اهالي ورجال المدينة اضعاف مضاعفة.. كما ان هناك جيش وأمن في الجنوب ومدعوم بقوات التحالف العربي..!

انتبهوا للإعلام سيما الذي يرتدي ثوب الجنوب وقضيته فوالله انه اكبر مطبخ يدار من جهاز الأمن القومي العفاشي.. على قيادة وزارة الإعلام الجديدة المتواجدة في عدن تفعيل دورها الرقابي ولي بهذا الموضوع حديث آخر..!

بالنسبة لضربة الطيران التحالف مساء أمس في شقرة مثلث الكهرباء اصابت غرفة كان يستخدمها اعضاء اللجان الشعبية ولا ضحايا فقد جاءت الغارة بعد انسحاب 20 مسلحا قاعديا حضروا الى هناك ثم سارعت ادواتهم الإعلامية تنشر اخبارهم عن سيطرتهم الكاذبة.!

وهناك دوي انفجار اخر في أطراف لودر لازلت اتحقق من موقعه..!

#ذويزن_مخشف – مراسل رويترز عدن

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