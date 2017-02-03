منذ
الكثيري : حضرموت لم تعد مطية لمن ركب ولن تقبل بأن تلدغ من الجحر ذاته مرتين
  وصف سياسي واعلامي الحضرمي بعض المعرقلين لإنعقاد مؤتمر حضرموت الجامع بأن بعضهم يرى نفسه وكيانه وصيا على حضرموت فتأخذه العزة بالإثم ليمضي في سياق مهاجمة أي تحرك حضرمي جماعي لا يجد نفسه صانعه والمتحكم في توجيهه بل وإعلان الحرب بكل الوسائل لتعطيله وإفشاله ..   وقال
منذ دقيقه
صحيفة سعودية :خطة تحرير الحديدة جاهزة
  قالت صحيفة الشرق الاوسط السعودية يوم الخميس ان خطة تحرير محافظة الحديدة باتت جاهزة  مؤكدة أنها تتزايد حالة التفاؤل لدى اليمنيين بتحرير مدينة الحديدة والميناء الذي ُيع ّد استراتيجًيا الأول في شمال البلاد.    ويؤكد مراقبون - بحسب الصحيفة أن سقوط الحديدة بيد قوات
منذ 4 دقائق
أبين من أستثنت نفسها من المشاريع الإماراتية !!
  قدم الهلال الاحمر الاماراتي لمحافظة أبين الكثير مثلما قدم لعدن و لحج و الضالع وغيرها من دعم لمنظومة أبين الكهربائية ومدها بالمولدات الحديثة وكذلك حفر الآبار وسيتم قريباً إعادة تأهيل مستشفى الشهيد صالح بالمحفد و مستشفى لودر بتمويل إماراتي و تنفيذ منظمة الصحة العالمية
منذ 24 دقيقه
قائد المقاومة الجنوبية ومستشار وزير الداخلية العميد عادل الحالمي انقذو ابين
  قال الحالمي في تصريح خاص::أبين (خاصرة الجنوب) وقلق الجميع عليها يدل عن حبهم لها وخوفهم عليها، والجنوبيون جميعا يعرفون أهمية محافظة أبين وأهمية كل محافظات الجنوب ..   واني اقول لكل القيادات الجنوبية التي تقاتل خارج الحدود الجنوبية ايها القادة الاشاوس لاشك بائننا فخورين
منذ 28 دقيقه
سقوط أبين بأيد القاعدة ... كذب العفافيش الجنوبيين..!
  الليلة الماضية العفافيش الجنوبيين اسقطوا إعلاميا المنطقة الوسطى(لودر) بيد مسلحي القاعدة ثم قالوا انسحبوا.. أؤكد لكم كل ما ثم تناوله عن انتشار مسلحي القاعدة في أبين تضليل وكذب وتزييف كبير للحقائق وعلى العكس مقصده الحقيقي سياسي يإمتياز في إطار الحرب الإعلامية ومحاولة
الرئيسية اخبار المحافظات سقوط أبين بأيد القاعدة ... كذب العفافيش الجنوبيين..!
اخبار المحافظات

سقوط أبين بأيد القاعدة ... كذب العفافيش الجنوبيين..!

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 03 فبراير 2017 08:06 صباحاً

 

الليلة الماضية العفافيش الجنوبيين اسقطوا إعلاميا المنطقة الوسطى(لودر) بيد مسلحي القاعدة ثم قالوا انسحبوا.. أؤكد لكم كل ما ثم تناوله عن انتشار مسلحي القاعدة في أبين تضليل وكذب وتزييف كبير للحقائق وعلى العكس مقصده الحقيقي سياسي يإمتياز في إطار الحرب الإعلامية ومحاولة التركيز على الجنوب واراضيه بإستمرار البلبله والخداع..!

كما ان البوارج الحربية الامريكية لم تقصف جبال موجان المراقشة الى هذه اللحظة فما نشر غير حول ذلك غير صحيح..!

 

القاعدة لم تستطع السيطرة على مدينة لودر في عز قوتها في الأعوام 2011 و2012 و2013 على التوالي فمابالكم اليوم وهي ضعيفة ومشتته بينما قوة اهالي ورجال المدينة اضعاف مضاعفة.. كما ان هناك جيش وأمن في الجنوب ومدعوم بقوات التحالف العربي..!

 

انتبهوا للإعلام سيما الذي يرتدي ثوب الجنوب وقضيته فوالله انه اكبر مطبخ يدار من جهاز الأمن القومي العفاشي.. على قيادة وزارة الإعلام الجديدة المتواجدة في عدن تفعيل دورها الرقابي ولي بهذا الموضوع حديث آخر..! 

 

بالنسبة لضربة الطيران التحالف مساء أمس في شقرة مثلث الكهرباء اصابت غرفة كان يستخدمها اعضاء اللجان الشعبية ولا ضحايا فقد جاءت الغارة بعد انسحاب 20 مسلحا قاعديا حضروا الى هناك ثم سارعت ادواتهم الإعلامية تنشر اخبارهم عن سيطرتهم الكاذبة.!

وهناك دوي انفجار اخر في أطراف لودر لازلت اتحقق من موقعه..!

 

#ذويزن_مخشف – مراسل رويترز عدن

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة