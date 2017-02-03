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اخبار المحافظات

الفرق الفنية تنهي عملية اصلاح انبوب الغاز بشبوة الذي تعرض للتفجير قبل شهرين

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شبوه برس - خاص - عتق شبوه
الجمعة 03 فبراير 2017 07:54 صباحاً

 

أنهت الفرق الفنية التابعة لشركة الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة يوم أمس عملية إصلاح أنبوب نقل للغاز الذي تعرض للتفجير في ديسمبر الماضي في الكيلو 279.

وجاءت عملية الإصلاح في ظل الاحترازات الأمنية الكثيفة من قبل قوة مشتركة من قوات النخبة الشبوانية في بلحاف والمقاومة الشعبية المرابطة على خط أنبوب نقل الغاز في القطاع الأمني الذي يقع تحت حمايتهم.

 

وأضاف قائد قوات النخبة خالد علي العظمي أن عملية إصلاح الأنبوب الذي تعرض للهجوم من قبل عصابات التخريب في 9 ديسمبر الماضي انتهت في ظل جهود مضنية من قبل الفرق الفنية وقوات الحماية في بلحاف، مضيفا أن قوات النخبة والمقاومة الشعبية وفرت حماية لازمة للفرق الفنية والمعدات اللازمة التي تم من خلالها استكمال عمليات إصلاح الأضرار التي لحق بالأنبوب في إطار الجهود الرامية لإعادة استئناف نشاط المنشأة وتصدير الغاز المسال.

 

وأشار إلى تذليل عدد من الصعاب والمعوقات التي اعترضت عملية تدشين الإصلاح في الأسابيع الماضية إلا أنه تم تجاوزها ونجاح المهمة بشكل متكامل، مضيفا أن هناك خطة أمنية مسبقة تم الأعداد لها من أجل انتشار قوات النخبة والمقاومة الشعبية لتأمين أنبوب الغاز في إطار المنطقة المحيطة والمنضوية تحت حمايته هذه القوات في بلحاف.

 

بدوره شكر قائد الحزام الامني افراد المقاومة بالحاف المرابطين على خط الانبوب لما يقدموا من جهود مضنية وجبارة من اجل الحفاظ على المصلحة العامة.

 

 

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