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لن ينتشر أنصار الشريعة في أبين مجددا ولن تتعرض أبين لضربات أمريكية :

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 03 فبراير 2017 07:49 صباحاً

 

لن يتنشر عناصر القاعدة في بلدات ومديريات محافظة أبين مجددا حتى وإن انسحبت قوات الحزام الأمني لماذا ؟

التنظيم لدية استراتيجية دفع التحالف وقوات المقاومة الجنوبية الى حرب الحوثيين حالياً

 

هم يقولون بأنهم سيفوتون الفرصة على التحالف كي لا يتعلل بمحاربة الإرهاب وانشغاله بتحرير المدن من يد القاعدة عن حربه الأساسية مع الحوثيين .

الأمر الأخر هم  يرون بأن جر قوات الحزام الأمني الى حرب عصابات " حرب استنزاف " طويلة شبيهة بالنموذج الأفغاني أجدى وانجع وأقل كلفة بشرية ومادية .

 

لم يعد التنظيم بذات القوّة التي كان عليها قبل سنوات ويعاني شحّا على المستوى القيادي والدعوي ولن يدع أفراده عرضة لضربات الطائرات في مناطق مفتوحة .

 

هناك خلاف بين مجاميع التنظيم وتباين فيما يتعلّق بمضمون السيطرة والغلبة تميل لرأي القائلين بعدم جدوى ذلك الآن على الأقل .

ما سيحدث أن عناصر التنظيم سيتجولون بحرية أكبر في بلدات وقرى أبين النائية فقط

 

الأمريكان ليسوا بحاجة الى مبرر لضرب أي أهداف في اليمن وقد وقّعت الحكومة اليمنية عام 2012معهم اتفاقية سريّة سمّيت الورقة البيضاء " تتضمّن بنودها السماح للطائرات الأمريكية بضرب الأهداف " المعادية " دون أن يحق للحكومة اليمنية المساءلة او رفع دعاو قضائية حتى وإن تضرر مدنيون جراء تلك الضربات .

 

ولن ينفذ الأمريكان أي عمليات إنزال في أبين وعملية البيضاء الأخيرة لم يكن الجنود الذين نفذوا العملية أمريكان في الأصل .

وعملية  الإنزال برمتها كانت بغرض البحث عن شخص يعتبره الأمريكان الأخطر على مستوى العالم وهو سعودي الجنسيّة ولم يجده الأمريكان هذه المرّة أيضا .

 

انصح بالتروي وعدم إصدار الأحكام والنبوءات  دون معرفة أو قرائن أو أدلّة ودعوا التحليلات لإصحابها .

 

*- عبدالخالق الحود – مراسل صحفي – عدن

 

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