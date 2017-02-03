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استشهاد قائد فرقة تطوعية بصاروخ حراري في باب المندب

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 03 فبراير 2017 07:34 صباحاً

 

استشهد يوم أمس الأول في جبهة باب المندي قائد فرقة تطوعية بعد اشتباكات متواصلة مع مليشيات الحوثي في جبال العمري .

وقالت مصادر ميدانية في المقاومة إن مواجهات قوية اندلعت بين قوة تابعة للقائد سالم ربيح راجح ومليشيات الحوثيين، مشيراً أن المعركة أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى اضطرت بالقائد سالم إلى إخراج جثث الشهداء والجرحى ومن ثم إحضار معدلات كدعم للمقاتلين .

 

وأضاف أحد المقاتلين أن المواجهة استعرت بين المقامة والحوثيين وتعرض مقاتلو المقاومة للحصار مما اسفر عن استشهاد القائد سالم ربيح راجح بصاروخ حراري ومعه عدد من الشهداء منهم باسل محمد عوض .

 

ويعتبر القائد سالم ربيح راجح من الذين قاتلوا الحوثيين منذ بداية الحرب في لحج وجعولة ومن ثم معركة التحرير حيث شارك في كرش وباب المندب واستشهد فيها، كما أن منزل القائد سالم تعرض للهدم في بداية الحرب التي شنها الانقلابيون الحوثيون والمخلوع صالح على الجنوب .

 

كما أن قبيلة الوريرة بمحافظة لحج والتي ينتمي إليها القائد سالم ربيح راجح قط قدمت 15 شهيد منذ بداية الحرب على الجنوب ولم يلتفت عليها أحد، حيث تعتبر من المناطقة المهمشة .

 

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