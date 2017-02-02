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الزعيم الجفري : ما يجري من تلاعب بمعيشة أهلنا في الجنوب ستكون له آثار خطيرة

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 02 فبراير 2017 05:11 صباحاً

 

قال الزعيم السياسي الجنوبي السيد عبدالرحمن بن علي الجفري رئيس الهيئة الوطنية للإستقلال رئيس حزب رابطة الجنوب العربي أن التلاعب بالخدمات واستخفاف بمعيشة الناس ورواتبهم واستهداف لأبطال المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي أمر ستكون له آثار سلبية خطيرة .

 

وقال السيد الجفري في تصريح مقتضب تلقاه موقع "شبوه برس - :

مايجري في الجنوب العربي وبالذات عاصمته عدن من تلاعب بالخدمات واستخفاف بمعيشة الناس ورواتبهم واستهداف لأبطال المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي، الذين صنعوا ويصنعون الإنتصارات ،بدعم من التحالف الذي طلب الرئيس هادي تدخله... وكذلك ما يجري في إبين وبيحان .. كلها أمور مدبرة وغير مقبولة وستكون لها آثار سلبية خطيرة مالم يتدخل حالا الأخ الرئيس هادي ويضع حدا لها ويبدأ بوضع حد حازم للفساد المنظم والممنهج والذي يستهدف بلادنا بل ويستهدفه شخصيا.

 

عبدالرحمن علي الجفري

*- رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة  للتحرير و الإستقلال (الهيئة).

*- رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة)

*2 فبراير 2017م*

 

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