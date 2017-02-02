قوة من الحزام الأمني بأبين تنسحب من موقعها لعدم حصول أفرادها على الإعاشة والرواتب

قال مصدر محلي في محافظة أبين بأن قوة من الحزام الأمني المرابطة على مشارف مدينة لودر قد انسحبت من موقعها .

وأضاف المصدر بأن القوة الأمنية المرابطة في جبل يسوف قد اخلت موقعها وانسحبت صوب العاصمة عدن في ظل حاله من الاستياء لدى المواطنين.

وبحسب المصدر لـ شبوه برس - فأن قوة مسلحة امنية من شباب مدينة لودر قد بادرت بالمرابطة في الموقع حتى لا تحتله أي جماعات مسلحة ، كونه موقع إستراتجي يطل على المدينة وتعرض للعديد من الهجمات الإرهابية .

هذا ويذكر بأن الحزام الأمني في محافظة أبين يعاني من اهمال وقطع رواتب المجندين والأمداد والإعاشة المخصص لهم ، ماجعل اغلب الجنود لايرابطون في مواقعهم.

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