العنصرية العربية! العنصرية التي أظهرها ويظهرها الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، في نظرته وتعامله مع العرب والمسلمين، كريهة وممقوتة لا يبررها ولا يخفف من وقعها على نفوس الضحايا سوى عنصرية العرب والمسلمين تجاه أنفسهم وبني جلدتهم. فمن تداعيات ما حدث خلال الأيام الماضية في مطارات عدة

الزعيم الجفري : ما يجري من تلاعب بمعيشة أهلنا في الجنوب ستكون له آثار خطيرة قال الزعيم السياسي الجنوبي السيد عبدالرحمن بن علي الجفري رئيس الهيئة الوطنية للإستقلال رئيس حزب رابطة الجنوب العربي أن التلاعب بالخدمات واستخفاف بمعيشة الناس ورواتبهم واستهداف لأبطال المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي أمر ستكون له آثار سلبية خطيرة . وقال السيد

قوة من الحزام الأمني بأبين تنسحب من موقعها لعدم حصول أفرادها على الإعاشة والرواتب قال مصدر محلي في محافظة أبين بأن قوة من الحزام الأمني المرابطة على مشارف مدينة لودر قد انسحبت من موقعها . وأضاف المصدر بأن القوة الأمنية المرابطة في جبل يسوف قد اخلت موقعها وانسحبت صوب العاصمة عدن في ظل حاله من الاستياء لدى المواطنين. وبحسب المصدر لـ شبوه برس - فأن

قائد المقاومة الجنوبية كتائب البيحاني ينفي صدور أي بيان صادر عنهم نفي قائد المقاومة الجنوبية في بيحان "كتائب البيحاني" المناضل "ياسر حلوان" صدور أي بيان عن مقاومة بيحان منذ يومين حمل اسمه بالإضافة إلى آخرين تناولته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية مؤكد لموقع "شبوه برس" نفيه القاطع صدور مثل هكذا بيان : "شبوه برس" يعيد