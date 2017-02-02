قائد المقاومة الجنوبية كتائب البيحاني ينفي صدور أي بيان صادر عنهم
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شبوه برس - خاص - بيحان القصاب
الخميس 02 فبراير 2017 05:07 صباحاً
نفي قائد المقاومة الجنوبية في بيحان "كتائب البيحاني" المناضل "ياسر حلوان" صدور أي بيان عن مقاومة بيحان منذ يومين حمل اسمه بالإضافة إلى آخرين تناولته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية مؤكد لموقع "شبوه برس" نفيه القاطع صدور مثل هكذا بيان :
"شبوه برس" يعيد نشر البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان توضيحي صادر عن قيادة المقاومة الجنوبية كتائب البيحاني - بيحان:
ننفي نفيا قاطعا صدور بيان بإسمنا بتاريخ 31 يناير 2017
والذي تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ، وبهذا الخصوص نأكد على الجميع تحري المصداقية والدقة في نشر الأخبار المشبوهة والمغرضة.
صادر عن قائد المقاومة الجنوبية كتائب البيحاني
ياسر حلوان
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