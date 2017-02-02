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بن دغر : توزيع أكبر قدر من المناصب بين الأحزاب وذوي القربى

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شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 02 فبراير 2017 04:42 صباحاً

 

حكومة بن دغر انشغلت بتوزيع الغنائم ولم تستطيع أن توفر أبسط مقومات الحياة لثلث الشعب الذي تحكمه بل وأقل من الثلث .

بن دغر ماهو إلا كومبارس ليس إلا .. أداة للتنفيذ  فكل إنجازات هذه الحكومة الفشل .

 توزيع أكبر قدر من المناصب بين الأحزاب وذوي القربى

 

ومن المؤسف أن حزبا إسلاميا شريكا بكل هذا الفساد وساكت عنة وهو من المفترض أن يكون عونا للمظلوم لا مشجعا للظلم ولكن الله يمهل ولايهمل

اسأل الإصلاح دون أي تحامل من هو وزير النفط ونائب وزير النفط ووكيل وزارة النفط  ؟

لا يوجد وزير من الحراك ومع هذا لم يسلم اثنين من  المحسوبين على الحراك في سلطات أقل من  أحد ورائكم

 مانراه اليوم لا يوحي بأنكم تسعون إلى دولة بل أن تستمروا بالقيام بمهام الدولة وبنفس تكتيك نظام عفاش ولكن الفرق أن نظام عفاش ينهب ولايترك  الرعية دون رواتب

 

#عدنان الاعجم_ صحفي

 

 

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