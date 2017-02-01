عاجل إلى هادي ... أبين تئن !!

إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي....حفظكم الله ورعاكم.

نحن البسطاء من عامة الشعب لانستطيع الوصول الى فخامتكم لطرح همومنا ومعاناتنا ،وهموم مناطقنا لذا اضطررنا ان نطرح لفخامتكم عبر مواقع التواصل والمواقع الاخبارية بعض من همومنا ومعاناتنا في مديريات المنطقة الوسطى م/ابين ، لعلها تصلكم....

المنطقة الوسطى ايها الاخ الرئيس التي تنتمي اليها وتربيتم على ترابها وتعلمتم في مدارسها تعاني من الاهمال والتهميش ...!

فكهرباء المنطقة تعاني من التدهور المستمر حتى وصلت ساعات الانطفاء لاكثر من ثمانية عشر ساعة في اليوم...!

نناشدكم ان تتدخلوا شخصياً لانقاذ ماتبقى من هذا المرفق الحيوي الهام،وان تدعموا كهرباء المنطقة بعدد من المولدات الكهربائية ...

كما نناشد فخامتكم بالتدخل في مشاريع المياه المتوقفه في بعض المديريات فالمواطنين يعانون من عدم توفر المياه الصالحة للشرب..

كما نناشدكم ايها الاخ الرئيس بان توجهوا بتوفير الادوية والمستلزمات الطبية والاسعافات الاولية وتحديث غرف العمليات الجراحية وتوفير سيارات الاسعاف بمستشفيات المنطقة الوسطى ،فقد تحولت بعض هذه المستشفيات لمجرد مبان فارغة ومأوى للقطط...!

وهناك المزيد والمزيد من المعاناة والشكوى..

ونكتفي بماذكر..

نتمنى ان تصل شكوانا لفخامتكم لتنظروا لمنطقتنا بعين الرحمة والعطف.

المواطن/ منصورالعلهي

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