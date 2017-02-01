شكوك جنوبية تجاه مشاعر أبناء المناطق التي حررها الجنوبيين في المخاء وتعز

عدم تعاون أبناء المخا مع القوات الجنوبية التي وصلت لتطهير أرضهم من مليشيات الحوثي وصالح دليل على أن أبناء الشمال مقتنعين بوجود المليشيات .

لدينا ثلاث تجارب مريرة أولها في الراهدة والوازعية والآن في المخا أن يأتي الضرب على أبناء الجنوب في الليل ويقتلون من الخلف ومن وسط الأحياء السكنية جريمة كبرى .

إن يصبح أبناء المناطق التي تطهرها القوات الجنوبية عيون مع المليشيات جريمة أخرى .

إن يبيع أبناء المناطق البطاط والطماط في النهار وتأتي بعدهم القذائف جريمة .

إن لم يكن أبنا المناطق محايدين على أقل تقدير فهذا يعني أن دخول المناطق والمدن السكنية خطأ فادح ترتكبه القوات الجنوبية وسوف يحصد عشرات الآلاف من أبطال الجنوب كما حصل مع القوات المصرية في الماضي .

*- وضاح بن عطية

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